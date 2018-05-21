Джина Хэспел официально возглавила ЦРУ 

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Клинтон выступила перед выпускниками Йельского университета с «русской шапкой-ушанкой»

В ДНР рассказали о потерях украинских силовиков в ходе атаки на Горловку

СМИ: В КНДР могут освободить из тюрьмы трёх граждан США перед встречей Трампа и Ким Чен Ына