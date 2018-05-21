Ещё
Джина Хэспел официально возглавила ЦРУ
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Джина Хэспел официально возглавила ЦРУ 

RT на русском 41 минуту назад
Фото: Reuters
Джина Хэспел была приведена к присяге и официально стала новым директором Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США.
Об этом сообщает NBC.
Отмечается, что к присяге в штаб-квартире ведомства её привёл вице-президент США Майк Пенс.
Рядом с ней на церемонии стояли также президент США Дональд Трамп и госсекретарь Майк Помпео.
Ранее сенат конгресса США утвердил Хэспел новым директором ЦРУ.
18 мая бывший сотрудник Агентства национальной безопасности США Эдвард Сноуден сообщил, что Хэспел причастна к программе пыток заключённых.
RT на русском: последние новости
Клинтон выступила перед выпускниками Йельского университета с «русской шапкой-ушанкой» В ДНР рассказали о потерях украинских силовиков в ходе атаки на Горловку СМИ: В КНДР могут освободить из тюрьмы трёх граждан США перед встречей Трампа и Ким Чен Ына
Комментарии  Ещё 6 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Кудрин рассказал об увольнении 40 генералов85
Детство продлят до 30 лет323
В ДНР заявили о победе под Горловкой846
В МИД высказались о продаже Аляски181
«Болгарский поток»: почему Москва откажет Софии324
Видео
00:28
Кудрин рассказал об увольнении 40 генералов
Политика
03:04
«Прямую линию» с Путиным ждут серьезные изменения
Политика
01:21
В МИД высказались о продаже Аляски
Политика
01:08
Песков прояснил вопрос с цветами Путина
Политика
06:28
Цена прорыва: Россия залезет в долги
Экономика Статьи
00:19
Детство продлят до 30 лет
Общество Другое
01:18
В ДНР заявили о победе под Горловкой
В мире
01:25
Васильева беременна от Садальского
Шоу-бизнес
01:40
Стали известны сроки интеграции МЦК с МЖД
Новости Москвы
04:52
Кудрин рассказал о серой зоне в здравоохранении
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение