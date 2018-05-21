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Меркель рассказала Порошенко о встрече с Путиным
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Меркель рассказала Порошенко о встрече с Путиным в Сочи 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
Канцлер ФРГ Ангела Меркель рассказала президенту Украины Петру Порошенко о своей встрече с российским лидером Владимиром Путиным в Сочи 18 мая.
Телефонный разговор состоялся в понедельник, сообщили в кабмине Германии.
"Канцлер проинформировала президента Украины о ее разговоре с президентом РФ Владимиром Путиным, который она провела в Сочи 18 мая", — говорится в сообщении пресс-службы кабмина.
"Центральными темами телефонного разговора стали усилия по реализации минского соглашения и газовый транзит через Украину. Оба участника договорились оставаться в тесном контакте по этим вопросам и продолжать сотрудничество", — говорится в сообщении.
Путин в пятницу провел переговоры с канцлером Германии Ангелой Меркель в Сочи. По словам российского президента, разговор с Меркель получился содержательным и своевременным.
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