В ЛНР сообщили о прибытии украинских диверсантов

В ЛНР заявили о прибытии украинских диверсантов к линии соприкосновения

Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики зафиксировала прибытие диверсионно-разведывательной группы украинских силовиков в район населенного пункта Луганское у линии соприкосновения в Донбассе, заявил в понедельник официальный представитель оборонного ведомства ЛНР Андрей Марочко "Украинское командование продолжает практику использования диверсантов у линии соприкосновения. Так, 18 мая в район населенного пункта Луганское отмечено прибытие группы террористов из состава восьмого отдельного полка специального назначения сил специальных операций ВСУ", — сказал Марочко на брифинге. По данным Народной милиции ЛНР, на данный момент прибывшая группа занимается оценкой обстановки на линии соприкосновения. "Основная задача прибывших боевиков: минирование территории вдоль линии боевого соприкосновения, провокационные обстрелы позиций Народной милиции и совершение терактов в прилегающих населенных пунктах", — заявил Марочко.