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В ЛНР сообщили о прибытии украинских диверсантов
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В ЛНР заявили о прибытии украинских диверсантов к линии соприкосновения 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики зафиксировала прибытие диверсионно-разведывательной группы украинских силовиков в район населенного пункта Луганское у линии соприкосновения в Донбассе, заявил в понедельник официальный представитель оборонного ведомства ЛНР Андрей Марочко.
"Украинское командование продолжает практику использования диверсантов у линии соприкосновения. Так, 18 мая в район населенного пункта Луганское отмечено прибытие группы террористов из состава восьмого отдельного полка специального назначения сил специальных операций ВСУ", — сказал Марочко на брифинге.
По данным Народной милиции ЛНР, на данный момент прибывшая группа занимается оценкой обстановки на линии соприкосновения.
"Основная задача прибывших боевиков: минирование территории вдоль линии боевого соприкосновения, провокационные обстрелы позиций Народной милиции и совершение терактов в прилегающих населенных пунктах", — заявил Марочко.
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