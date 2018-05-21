В ЛНР обвинили Киев в обстреле патруля ОБСЕ

В ЛНР заявили, что огонь по патрулю ОБСЕ открыли украинские силовики

Огонь по патрулю Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ под Луганском открыли украинские силовики, чтобы скрыть запрещенное минскими договоренностями вооружение, расположенное у линии соприкосновения в Донбассе, заявил в понедельник официальный представитель Народной милиции самопровозглашенной ЛНР Андрей Марочко

Накануне Специальная мониторинговая миссия (СММ) ОБСЕ сообщила о взрыве рядом с патрулями миссии в районе населенного пункта Золотое.

"Командование ВСУ продолжает стягивать к линии боевого соприкосновения запрещенное минскими договоренностями вооружение и всячески скрывать это от сотрудников СММ ОБСЕ", — сказал Марочко журналистам.

По его словам, инцидент произошел в воскресенье, когда наблюдатели ОБСЕ подъехали к блокпосту на участке отвода сил в районе Золотого.

"Военнослужащие 14 отдельной механизированной бригады ВСУ с целью сокрытия запрещенного вооружения, находящегося в указанном районе, произвели выстрел из гранатомета", — заявил Марочко.