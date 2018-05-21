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В ЛНР обвинили Киев в обстреле патруля ОБСЕ
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В ЛНР заявили, что огонь по патрулю ОБСЕ открыли украинские силовики 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
Огонь по патрулю Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ под Луганском открыли украинские силовики, чтобы скрыть запрещенное минскими договоренностями вооружение, расположенное у линии соприкосновения в Донбассе, заявил в понедельник официальный представитель Народной милиции самопровозглашенной ЛНР Андрей Марочко.
Накануне Специальная мониторинговая миссия (СММ) ОБСЕ сообщила о взрыве рядом с патрулями миссии в районе населенного пункта Золотое.
"Командование ВСУ продолжает стягивать к линии боевого соприкосновения запрещенное минскими договоренностями вооружение и всячески скрывать это от сотрудников СММ ОБСЕ", — сказал Марочко журналистам.
По его словам, инцидент произошел в воскресенье, когда наблюдатели ОБСЕ подъехали к блокпосту на участке отвода сил в районе Золотого.
"Военнослужащие 14 отдельной механизированной бригады ВСУ с целью сокрытия запрещенного вооружения, находящегося в указанном районе, произвели выстрел из гранатомета", — заявил Марочко.
В 2016 году контактная группа по урегулированию ситуации на Украине подписала в Минске рамочное решение о разведении сил и средств сторон конфликта в Донбассе. Уже состоялось разведение сил в районе населенных пунктов Золотое и Петровское. Отвод сил в Станице Луганской неоднократно срывался.
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