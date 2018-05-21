Еще одна страна открыла посольство в Иерусалиме

Парагвай перенес свое посольство в Израиле из Тель-Авива в Иерусалим . Об этом сообщает Reuters.

Как отмечает агентство, это третья страна вслед за США Гватемалой , которая пошла на подобный шаг. На церемонии открытия дипмиссии присутствовали президент Парагвая Горацио Картес и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху

«Это исторический день, который укрепит связи между Парагваем и Израилем», — заявил латиноамериканский лидер.

В ответ глава израильского правительства отметил, что это великий день для дружбы между двумя государствами.

13 мая глава израильского правительства призвал все страны мира перенести свои посольства в Иерусалим. За три недели до этого власти Израиля пообещали оказать поддержку первым десяти странам, которые примут решение о переносе своих посольств из Тель-Авива в Иерусалим.