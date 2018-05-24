Макрон начинает визит в Россию

Официальный визит Макрона продлится два дня, за которые французский лидер, как ожидается, проведет ряд встреч и примет участие в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

Разногласия и интересы

По словам Ле Дриана, несмотря на то, что между Москвой и Парижем существует ряд разногласий, у стран есть и совместные интересы.

"У нас с Россией большое количество разногласий. Я думаю, что о них президент (Франции Эммануэль) Макрон и президент (РФ Владимир) Путин поговорят завтра и послезавтра", — сказал министр в преддверии визита лидера Франции в Санкт-Петербург.

"Надо вести честный, но требовательный диалог с Россией. Но у нас также есть интересы. Россия — большая страна, Россия может быть партнером, надо идти к диалогу, мы можем иметь по ряду вопросов общую позицию, не скрывая при этом ключевые разногласия", — добавил он.

Сам Макрон ранее также заявлял, что "Россия — часть Европы" и что он хотел бы вести "стратегический и исторический диалог с Владимиром Путиным, состыковать Россию с Европой и не дать России замкнуться в себе самой".

Путин и Макрон

Первая встреча лидеров РФ и Франции состоялась в мае 2017 года в Версале — спустя около двух недель после избрания Макрона на высший государственный пост. На прошлогодней встрече Путин и Макрон обсудили широкий круг тем в сфере двухсторонних отношений и международную повестку дня, в том числе ситуацию в Сирии и на Украине. Тогда российский и французский президенты договорились о создании новой площадки двустороннего взаимодействия по линии гражданских обществ — форума "Трианонский диалог".

Новая встреча Путина и Макрона — теперь уже на российской площадке — состоится 24 мая. Ожидается, что сначала главы государств будут общаться тет-а-тет, а потом проведут переговоры в более широком формате.

Как ранее сообщали в пресс-службе Кремля, в ходе переговоров на высшем уровне "имеется в виду обсудить развитие двустороннего российско-французского сотрудничества и актуальные международные и региональные вопросы, включая ситуацию вокруг Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе, сирийское урегулирование и внутриукраинский кризис".

Также президенты подпишут ряд совместных документов. В среду помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил журналистам, что "подготовлено где-то 20 различных соглашений, контрактов, меморандумов, часть из них будет подписана в присутствии президентов, а другая часть — в ходе непосредственной работы Петербургского форума".

Участие в форуме

Как отметил Ушаков, Петербургский международный экономический форум в текущем году станет одним из самых масштабных за всю историю его проведения.

"Ожидается в этом году где-то 15 тысяч участников, в прошлом году было 14 тысяч. Будет представлено около 1,5 тысячи российских и иностранных компаний всего из 72 государств", — сказал журналистам Ушаков.

Кристин Лагард. Макрон возглавит делегацию Франции на ПМЭФ, в этом году в нее входит около 40 глав французских компаний. В пятницу президент республики примет участие в пленарном заседании вместе с российским лидером, премьер-министром Японии Синдзо Абэ и директором-распорядителем МВФ

По словам главы Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилла Дмитриева, в ходе ПМЭФ будет объявлено "о большом количестве сделок с Францией".

Ожидания от встречи

Как сказал РИА Новости заместитель руководителя франко-российского аналитического центра "Обсерво", специалист в области международной политики Игорь Деланоэ, визит президента Франции Эммануэля Макрона в Россию имеет важное значение для франко-российского делового сообщества, которое испытывает на себе последствие санкций, и является позитивным сигналом для делового климата в РФ.

"Эта встреча имеет важное значение для франко-российского делового сообщества, которое испытывает на себе последствия от евро-американских санкций. Присутствие президента Франции является залогом доверия и позитивным сигналом для делового климата в России", — сказал собеседник агентства.

Вместе с тем он отметил, что не ожидает от встречи Марона и Путина каких-либо прорывов по иранскому досье и по ситуации на Украине.