Ким Чен Ын успел позвал Трампа в КНДР

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Ким Чен Ын пригласил Трампа на второй раунд саммита в Пхеньян 

ТК «Звезда» 1 минуту назад
Фото: Kcna xinhua/ Globallookpress
Первый в истории саммит США и КНДР запланирован на 12 июня.
Лидер Корейской Народно-Демократической Республики Ким Чен Ын пригласил президента Соединенных Штатов Дональда Трампа на второй раунд саммита в Пхеньян, который запланирован на июль, пишет РИА Новости со ссылкой на Kyodo News.
Напомним, первый в истории саммит глав США и КНДР состоится 12 июня в Сингапуре. В ходе встречи, Ким Чен Ын и Трамп намерены обсудить установление новых отношений между Пхеньяном и Вашингтоном. Одной из ключевых тем беседы станет обсуждение ситуации на Корейском полуострове.
Ранее стало известно, что Ким Чен Ын прибыл в Сингапур, где разместился в отеле St. Regis в районе Танлин. Он провел встречи с главой МИД страны Вивианом Балакришнаном и премьер-министромом Ли Сяньлуном.
Трамп также накануне прибыл в Сингапур. Борт ВВС номер один, на котором прилетел Трамп, приземлился на военной базе Пайя Лебар.
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