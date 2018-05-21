В Сирии объяснили приостановку боев на юге Дамаска

В Сирии объяснили приостановку боевых действий на юге Дамаска

Режим временного прекращения огня введен в поселении Эль-Хаджр-аль-Асвад по гуманитарным соображениям, сообщает сирийское национальное агентство САНА со ссылкой на военный источник.

По данным военных, боевая операция приостановлена с целью вывести из зоны боевых действий женщин, детей и стариков из Эль-Хаджр-аль-Асвад.