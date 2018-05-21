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В Сирии объяснили приостановку боев на юге Дамаска
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В Сирии объяснили приостановку боевых действий на юге Дамаска 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
Режим временного прекращения огня введен в поселении Эль-Хаджр-аль-Асвад по гуманитарным соображениям, сообщает сирийское национальное агентство САНА со ссылкой на военный источник.
По данным военных, боевая операция приостановлена с целью вывести из зоны боевых действий женщин, детей и стариков из Эль-Хаджр-аль-Асвад.
"Гуманитарная пауза" продлится до полудня сегодняшнего дня (понедельника). После чего сирийские военные продолжат штурмовую операцию последнего оплота террористической группировки "Исламское государство" (запрещенной в РФ).
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