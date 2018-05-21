На счетах бездомной нашли миллион долларов

На счетах бездомной побирушки нашли более миллиона долларов

Жительница ливанского города Бейрут Фатима Отман, зарабатывавшая попрошайничеством, прятала на своих банковских счетах более миллиона долларов. Об этом сообщает издание Arab News.

Тело 52-летней женщины, скончавшейся от сердечного приступа, нашли в заброшенном автомобиле. Рядом лежали сумки с пятью миллионами ливанских фунтов (206 тысяч рублей) и сберегательной книжкой, согласно которой Отман хранила в банке около 1,75 миллиарда ливанских фунтов (72 миллиона рублей). С января сумма на ее счетах выросла на 25 миллионов ливанских фунтов (миллион рублей).

Из-за врожденной болезни у женщины не работали руки. Кроме того, она не могла ходить. Местные жители рассказали Gulf News, что у нее более двадцати лет не было дома. Отман жила подаянием и ночевала в автомобиле, который у кого-то арендовала. Раз в месяц ее навещал неизвестный мужчина. Она уезжала с ним и возвращалась только на следующий день. По ее словам, он водил ее ко врачу.

Полиции удалось отыскать мать, двух братьев и пятерых сестер Отман, которые жили на севере Ливана и не знали о богатствах покойной родственницы. Они забрали ее тело в родной город для похорон.