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НАТО попросили защитить венгров на Украине
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Венгрия предложила НАТО встать на защиту украинских нацменьшинств 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
Правительство Венгрии приняло меморандум о защите венгров в украинском Закарпатье, документ разослан странам-членам НАТО и генсеку организации Йенсу Столтенбергу, сообщает агентство MTI.
Документ предлагает вывести украинские национальные меньшинства, связанные со странами-членами НАТО, из-под действия принятых Киевом дискриминационных законов.
Напряженность в отношениях между Украиной и Венгрией возникла на фоне дискуссий об украинском законе об образовании, который среди прочего сильно сокращает возможность обучения на других языках.
В правительствах ряда стран, в том числе Венгрии и Румынии, заявили, что этот закон нарушает права нацменьшинств на Украине. В Москве также считают, что закон об образовании нарушает Конституцию и международные обязательства Киева. Ранее глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что Будапешт инициирует пересмотр соглашения об ассоциации Украины с Евросоюзом из-за этого документа.
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Комментарии4  Ещё 4 источника 
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