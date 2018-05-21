В Британии призвали ужесточить санкции против России

В Британии призвали ужесточить санкции против лиц, связанных с Кремлем

Международный комитет палаты общин британского парламента опубликовал доклад о "российской коррупции в Великобритании", в котором призвал правительство Великобритании, ввести санкции против большего числа лиц, связанных властными структурами РФ, а также нарушающих права человека, и ужесточить их.

В докладе под названием "Московское золото: российская коррупция в Великобритании", опубликованном 21 мая, комитет отмечает, что "использование Лондона в качестве базы для коррумпированных активов лиц, связанных с Кремлем, явно относится к широкомасштабной российской стратегией и имеет последствия для национальной безопасности" Великобритании. В связи с этим, говорится в докладе, борьба с размещением активов лиц, связанных представителями власти в РФ, и ужесточение санкций должны стать приоритетом британских властей.

"Мы призываем правительство наложить санкции на большее число лиц, связанных с Кремлем, в том числе с использованием полномочий, описанных в законе о санкциях и противодействии отмыванию денег, а также вести санкции против лиц, ответственных за серьезные нарушения прав человека", — говорится в докладе.

Комитет также призвал правительство ввести санкции против госдолга РФ, подчеркивая, что любые меры должны приниматься совместно с ЕС, США и другими международными партнерами.