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В Британии призвали ужесточить санкции против России
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В Британии призвали ужесточить санкции против лиц, связанных с Кремлем 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Международный комитет палаты общин британского парламента опубликовал доклад о "российской коррупции в Великобритании", в котором призвал правительство Великобритании, ввести санкции против большего числа лиц, связанных властными структурами РФ, а также нарушающих права человека, и ужесточить их.
В докладе под названием "Московское золото: российская коррупция в Великобритании", опубликованном 21 мая, комитет отмечает, что "использование Лондона в качестве базы для коррумпированных активов лиц, связанных с Кремлем, явно относится к широкомасштабной российской стратегией и имеет последствия для национальной безопасности" Великобритании. В связи с этим, говорится в докладе, борьба с размещением активов лиц, связанных представителями власти в РФ, и ужесточение санкций должны стать приоритетом британских властей.
"Мы призываем правительство наложить санкции на большее число лиц, связанных с Кремлем, в том числе с использованием полномочий, описанных в законе о санкциях и противодействии отмыванию денег, а также вести санкции против лиц, ответственных за серьезные нарушения прав человека", — говорится в докладе.
Комитет также призвал правительство ввести санкции против госдолга РФ, подчеркивая, что любые меры должны приниматься совместно с ЕС, США и другими международными партнерами.
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