Умер известный создатель постеров к фильмам Билл Голд

THR: умер создатель постеров к голливудским фильмам Билл Голд

Американский художник, создатель постеров к голливудских кинокартинам Билл Голд умер в возрасте 97 лет в воскресенье. Об этом сообщает журнал The Hollywood Reporter со ссылкой на официального представителя семьи.

По его данным, художник скончался в своем доме в городе Олд Гринвич (штат Коннектикут) от естественных причин.

Самыми знаменитыми работами художника стали постеры к фильмам "Касабланка" (Casablanca, 1942), "Заводной апельсин" (A Clockwork Orange, 1972) и "Изгоняющий дьявола" (The Exorcist, 1973). За свою 70-летнюю карьеру в кинопроизводстве Билл Голд участвовал в создании более 2 тыс. постеров.