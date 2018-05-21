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Умер известный создатель постеров к фильмам Билл Голд
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THR: умер создатель постеров к голливудским фильмам Билл Голд 

ТАСС 1 час назад
Фото: Bill Gold
Американский художник, создатель постеров к голливудских кинокартинам Билл Голд умер в возрасте 97 лет в воскресенье. Об этом сообщает журнал The Hollywood Reporter со ссылкой на официального представителя семьи.
По его данным, художник скончался в своем доме в городе Олд Гринвич (штат Коннектикут) от естественных причин.
Самыми знаменитыми работами художника стали постеры к фильмам "Касабланка" (Casablanca, 1942), "Заводной апельсин" (A Clockwork Orange, 1972) и "Изгоняющий дьявола" (The Exorcist, 1973). За свою 70-летнюю карьеру в кинопроизводстве Билл Голд участвовал в создании более 2 тыс. постеров.
Художник работал с такими деятелями кино, как Альфред Хичкок, Клинт Иствуд, Федерико Феллини и Мартин Скорсезе. Последней работой Голда перед выходом на пенсию стал постер к кинокартине "Дж. Эдгар" (J. Edgar, 2011), посвященной первому директору ФБР США Джону Эдгару Гуверу. Главную роль в картине сыграл актер Леонардо Ди Каприо.
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