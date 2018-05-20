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Эксперт: Пашиняну важно показать, что он не забывает про Нагорный Карабах
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Эксперт: Пашиняну важно показать, что он не забывает про Нагорный Карабах 

Газета.Ru 2 часа назад
Заместитель директора института стран СНГ Владимир Жарихин заявил, что для Пашиняна важны переговоры с Азербайджаном по поводу Нагорного Карабаха, передает НСН.
"Во многом политическая жизнь Армении неминуемо крутится вокруг проблем Нагорного Карабаха. Многое в жизни страны зависит от неразрешенности этой проблемы.
Поэтому он просто обязан это сделать (посетить Нагорный Карабах). Новому лидеру страны важно подчеркнуть, что он не забывает эту республику.
Армянской общественности очень важно это услышать, которая очень трепетно относится к этой проблеме" — отметил политолог.
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