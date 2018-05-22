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Венесуэльский парламент ожидает новых выборов президента
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Венесуэльский парламент ожидает новых выборов президента в конце года 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: © REUTERS / Carlos Garcia Rawlins
Состоявшиеся выборы президента Венесуэлы лишь усугубили кризис в стране, оппозиция будет настаивать на выборах президента в конце года, заявляет глава Национальной ассамблеи Венесуэлы Омар Барбоса.
По данным Национального избирательного совета (НИС) Венесуэлы, действующий глава государства Николас Мадуро победил на выборах и набрал 6,19 миллиона голосов избирателей. Он займет должность главы государства в 2019-2025 годах.
"Мы будем бороться за проведение выборов в последнем квартале года", — заявил Барбоса.
По итогам выборов в декабре 2015 года правящая партия Венесуэлы проиграла контроль за парламентом. Большинство мест получил блок "Круглый стол демократического единства", а власти, потеряв контроль за парламентом, просто исключили его из системы принятия решений, передав все законодательные полномочия специально созванному и лояльному президенту Николасу Мадуро Национальному учредительному собранию.
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