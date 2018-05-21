Ещё
Берлускони назвал Крым самой красивой частью России
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Берлускони назвал Крым самой красивой частью России 

РИА Новости 38 минут назад
Экс-премьер и лидер партии "Вперед, Италия" Сильвио Берлускони, выступая перед сторонниками, вспомнил о своей поездке в Крым, назвав регион самым красивым в России. Видео речи опубликовано на YouTube.
"Я ехал на машине по Крыму вместе с Владимиром Путиным по прибрежной дороге у Черного моря. Слева я увидел удивительно красивые парки с прекрасными растениями", — сказал Берлускони.
Итальянский политик признался, что он был поражен красотой парков и спросил Путина об истории их появления. Российский президент, по словам Берлускони, ответил, что они были устроены 70 лет назад при Иосифе Сталине.
"Это делает регион, а конкретно эту часть Крыма, самой красивой частью территории России", — сказал бывший премьер Италии.
Берлускони не уточнил о какой поездке идет речь. Итальянский политик посещал Крым с частным визитом в сентябре 2015 года. Вместе с Владимиром Путиным они посетили Ялту, комбинат "Массандра" и Свято-Владимирский собор в Херсонесе.
Экс-премьер Италии тогда заявлял, что надеется в будущем еще раз посетить полуостров.
РИА Новости: последние новости
Трамп заявил, что в его штабе может быть шпион ФБР "Спасибо, не надо". Запад предлагает России отказаться от земли и армии Bild расценил букет для Меркель как "оскорбление"
Комментарии  Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Яровая ответила Bild на статью о букете Путина298
Трамп предрек крупнейший политический скандал12
Россия нашла новый козырь в войне санкций1039
Выражение лица бывшей девушки принца Гарри стало мемом44
В Луганске прогремел взрыв рядом с патрулями ОБСЕ29
Видео
Берлускони назвал Крым самой красивой частью России
В мире
01:39
На Украине назвали Крымский мост «бутафорией»
В мире Украина
04:06
Украина выйдет из всех договоров СНГ
Украина В мире
00:15
Бородину затравили после личной трагедии
Шоу-бизнес
12:21
Кейт Миддлтон пренебрегла свадьбой принца Гарри
Шоу-бизнес
00:12
«Жалко, машину разбил»: водитель BMW убил инвалида
Происшествия
00:43
Xiaomi Mi 8 может получить сканер отпечатков пальцев в дисплее
Гаджеты Наука и техника
00:32
Ветер снес крышу ТЦ под Екатеринбургом
Происшествия Пожары
00:24
Порошенко нашел способ ослабить Россию
Украина В мире
01:27
На Украине представили беспилотник «на поводке»
Армия Оружие
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение