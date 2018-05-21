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Украинский депутат пригрозил «жечь мусоров»
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Украинский депутат пригрозил «жечь мусоров» 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: Алексей Чумаченко / Ukrafoto
Народный депутат Украины от Блока Петра Порошенко Олег Петренко пригрозил расправой сотрудниками полиции после беспорядков на футбольном матче в Киеве. Об этом сообщает «Страна.ua».
«Привет из Киева черкасским мусорам! Без нытья! Злее будем! Скоро будем жечь и этих мусоров», — написал на своей странице в Facebook депутат.
К посту он прикрепил селфи со столичного стадиона имени Лобановского на фоне зажженных файеров. Позже Петренко удалил публикацию, однако сообщил, что не собирается сдерживать свои эмоции.
Свой пост депутат разместил во время футбольного матча между киевским «Динамо» и донецким «Шахтером», который прошел 19 мая. Матч закончился со счетом 2:1 в пользу столичной команды и сопровождался столкновениями фанатов двух клубов. Полицейские реагировали жестко и оперативно пресекли беспорядки. Их действия вызвали неудовольствие Петренко.
Передавая привет «черкасским мусорам», Петренко напомнил о столкновениях футбольных фанатов с полицией, которые произошли в тот же день в Черкассах. В ходе массовой драки во время матча местных команд пострадали 17 стражей порядка, 26 хулиганов были задержаны.
Олег Петренко является депутатом Рады от «Блока Петра Порошенко» и одним из лидеров ультраправой партии «Национальный корпус»
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