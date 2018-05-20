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Эрдоган прибыл в Сараево
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В Сараево Эрдогана приняли с большими почестями 

Российская Газета 58 минут назад
Фото: РИА Новости
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выступил в воскресенье на VI съезде Союза европейских турецких демократов в Сараево, призвав соотечественников не забывать об исторических корнях и сплотиться вокруг интересов своей исторической родины.
"Народ, лишенный истории и языка, обречен на гибель", — заявил политик и добавил, что "раздробленность диаспоры наносит вред интересам Турции и турецкого народа". "Настало время для солидарности, объединения вокруг общих интересов", — подчеркнул Эрдоган, сообщив также, что официальная Анкара будет поощрять проекты изучения турецкого языка среди молодежи, предпринимать шаги по поддержке тюркоязычных СМИ за рубежом.
Председательствующий в президиуме Боснии и Герцеговины Бакир Изетбегович в свою очередь отметил, что "сегодня никто не может объяснить, как Турции удается справляться со столь тяжким бременем: бороться с таким количеством врагов внутри себя, на своих границах, принимать миллион беженцев, о которых Анкара заботится, как о своих гражданах, и при этом развиваться". "Все, что вы сейчас имеете — благодаря человеку, которого вам Бог послал, а имя его — Реджеп Тайип Эрдоган, — указал политик. — Когда Вам Бог такого человека посылает, то вы обязаны ему помогать".
В ходе двусторонней встречи с Изетбеговичем президент Турции назвал Боснию и Герцеговину важным партнером его страны в регионе, развитие которого значимо для Анкары, обозначив готовность поддержать усилия Сараево по вступлению в НАТО. Кроме того, турецкий лидер выразил надежду на содействие со стороны Сараево в борьбе с террористическим течением Фетуллаха Гюлена.
"Для борьбы с этим преступным течением необходимы решительные усилия, — отметил Эрдоган. — Турция надеется, что в скором времени данная проблема будет искоренена и в Боснии и Герцеговине. Мы открыты для любой формы сотрудничества по данному вопросу".
Напомним, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выступил на предвыборном митинге в Сараево, где собралось свыше 15 тысяч его последователей из Европы. Такое решение было принято после отказа властей Германии и Австрии в организации аналогичного мероприятия на их территориях.
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