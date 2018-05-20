Трамп заставил Китай сдаться

На торговых переговорах между Китаем США достигнут, как заявляется, «самый большой результат». Двум странам удалось договориться о параметрах двусторонней торговли. Судя по первым сообщениям, Трамп заставил Китай пойти на существенные уступки. «Китай делает то, что требовал Вашингтон», комментируют аналитики — и объясняют, как этого удалось добиться.

Китай и США договорились не начинать торговых войн, отказавшись от увеличения пошлин в отношении товаров друг друга, рассказал в воскресенье вице-премьер Госсовета Китая Лю Хэ. Именно он был спецпосланником председателя КНР Си Цзиньпина на китайско-американских торговых переговорах. Данную договоренность в Китае назвали «самым большим результатом» прошедших переговоров.

Напомним, Вашингтон требовал от Китая сокращения торгового дефицита на 200 млрд долларов (сейчас он составляет 335 млрд). И Reuters даже уже сообщало о том, что Китай согласился на эти условия, однако в пятницу Пекин данную информацию опроверг. Тем не менее в этот раз речь о значительном увеличении закупок действительно идет, хотя и без указания конкретных цифр.

Накануне в Белом доме сообщили, что стороны договорились выровнять торговый баланс: «Достигнут консенсус по принятию эффективных мер для существенного сокращения торгового дефицита между США и Китаем». В заявлении сказано, что Китай «значительно увеличит закупки товаров и услуг из США», чтобы помочь экономическому росту и занятости в США.

В частности, достигнута договоренность о «существенном увеличении» экспорта американской сельскохозяйственной продукции и энергоносителей. Страны также пришли к выводу, что следует создать благоприятные условия для расширения торговли промышленными товарами и услугами и укрепить сотрудничество в вопросе защиты интеллектуальной собственности. Китай при этом готов внести поправки в законы в этой области, включая закон о патентах.

Казалось бы, после достижения данных договоренностей весь мир должен вздохнуть с облегчением. Ведь торговая война между двумя крупнейшими игроками не могла не нанести серьезный удар по всей мировой экономике и торговле. «С точки зрения фондовой стабильности — это определенная стабильность. Но с точки зрения перспектив — это сложное, неоднозначное решение и для Китая, и для других стран», — заявил газете ВЗГЛЯД президент Центра стратегических коммуникаций Дмитрий Абзалов

Так что радоваться все же рановато. «То, что мы не увидим жесткого сценария по принципу торговой войны, не означает, что ситуация стала лучше. Это означает, что Вашингтон начинает продавливать свои интересы руками и ногами», — подчеркнул он.

«Трамп, подняв ставки решением о введении дополнительных пошлин, фактически продал Китаю воздух. США по сути ни на какие уступки не пошли, они просто отменяют то, что вводили в ходе торговой войны. В ответ же Китай делает то, что требовал Вашингтон.

Китай поддался давлению. Если Трамп сейчас поднимет на знамена (а он это сделает) эту экономическую победу, то что ему помешает еще раз ослабить позиции Китая?» — объяснил Абзалов.

Скорее всего, это выжидательная позиция — Китай хочет переждать президентский срок Трампа, полагает эксперт. «Но риски этой позиции в долгосрочной перспективе серьезные. Сомневаюсь, что за это время Китай сможет найти какие-то рычаги влияния на Вашингтон. Плюс ко всему, он будет очень сильно зависеть от товарооборота», — объяснил он.

Также США могут теперь получить рычаг давления на Китай через энергетику. Ведь в первую очередь он может увеличить импорт из США газа и нефти, отметил Абзалов. И в результате этого маневра Пекин может попасть в зависимость от энергоносителей из США. «Но важнее всего не то, на сколько он увеличит или уменьшит потребление американских товаров, а то, что он дает сигнал Трампу, что так можно делать. И вот это большой риск. Китай показал, что с ним можно так торговаться», — объяснил Абзалов.

Помнится, еще недавно Китай твердо повторял, что не намерен идти на уступки, а тем более сдаваться США. Так, например, еще в середине апреля официальный представитель министерства коммерции КНР Гао Фэн подчеркнул, что «если США будут стоять на своем и продолжать придерживаться политики односторонних действий и торгового протекционизма, Китай даст отпор и будет бороться до победного конца». Однако нынешняя сделка выглядит не как борьба до победного конца, а именно как принятие всех главных требований Вашингтона.

Заявление Китая и США о том, что страны пришли к консенсусу и не вступят в состояние торговой войны, сделано, чтобы успокоить общественное мнение, заявил директор Института Хо Ши Мина, профессор СПбГУ Владимир Колотов в комментарии RT.

«Очень сильные противоречия между странами, и не только в торговле», — сказал Колотов, добавив, что торговый баланс, который предложили выравнивать американцы, очень неровный, и идти на уступки США будет Китаю очень невыгодно. «Поэтому Китай сделал вид, что принял условия, чтобы американцы успокоились, но на самом деле это такое начало большой серьезной игры, которая сильно повлияет на остальной мир», — сказал эксперт.

США не могут выровнять торговый баланс экономическими методами, сказал Колотов, добавив, что теперь Вашингтон старается «давить, выкручивать руки и угрожать». Эксперт также отметил, что США в любой момент могут выйти из любых заключенных договоров с Китаем. «Ситуация с Ираном это лишний раз подтверждает. Нет никаких правил, международное право не действует», — заметил он.

«Проблема также в том, что этот успех может развязать Трампу руки для давления на всех остальных своих экономических партнеров через финансовый и торговый инструмент. Конкурентоспособность самой американской экономики невысокая. Там высокая себестоимость производства. Целый ряд дополнительных рисков. И единственный способ, каким можно ее сбалансировать — это просто давить политическими или политико-экономическими средствами своих конкурентов», — отметил Абзалов. «Этим-то сейчас Вашингтон и займется. Всеми силами он будет пытаться выправить торговый баланс.

Фактически Трамп предлагает всем странам ослабить свои экономики ради США», — указал эксперт.

И если они не будут что-либо делать, чтобы защититься, а будут просто договариваться, как Китай, то ничего хорошего из этого не выйдет. Это просто постепенно превратится в систему внешнего управления, считает Абзалов. По его словам, чтобы защититься, необходимо создавать собственные рынки потребления и финансовые системы.

Брюссель. В частности, новая американо-китайская договоренность несет риски для России Евросоюза . Немецкое издание Deutsche Wirtschafts Nachrichten отметило, что сближение США и Китая в торговом вопросе может увеличить давление на Москву

У Вашингтона есть очень мощный инструмент, который один раз сработал, отметил Абзалов. Это товарооборот — американский рынок является крупнейшим рынком потребления. Кроме того, у них еще есть финансовый инструмент. Например, банки ЕС процентов на 90 завязаны на американский рынок. И если этот инструмент сработал с Китаем, то на этом направлении будет давить Трамп и европейцев. Он уже требует от Германии фактически сокращения торгового баланса, напомнил эксперт.

«Нам, кстати говоря это тоже ничем веселым не грозит. Ведь это означает, что в следующий раз они будут такие же требования выдвигать по «Северному потоку-2». То, что американцы выносят наше программное обеспечение с рынка («Касперский», например»), тоже проявление данного инструмента», — подчеркнул Абзалов.

Кроме того, это в очередной раз демонстрирует особенности дипломатии Трампа. Он уже не первый раз действует методом резкого взвинчивания, давления на какую-либо страну, чтобы затем выдвинуть ей предложение, от которого она не может отказаться.