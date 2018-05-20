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Эксперт заявил о начале большой игры между США и Китаем
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Эксперт заявил о начале большой игры между США и Китаем 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Фото: РИА Новости
Заявление Китая и США о том, что страны пришли к консенсусу и не вступят в состояние торговой войны, сделано, чтобы успокоить общественное мнение; на самом деле это начало серьезной игры, которая повлияет на остальной мир, заявил директор Института Хо Ши Мина, профессор СПбГУ Владимир Колотов.
«Очень сильные противоречия между странами, и не только в торговле», — сказал Колотов в комментарии RT, заметив, что заявления о достижении компромисса прозвучали для того, чтобы успокоить общественное мнение.
Колотов напомнил, что американцы предложили выравнивать торговый баланс, однако он очень неровный, и идти на уступки США будет Китаю очень невыгодно.
«Поэтому Китай сделал вид, что принял условия, чтобы американцы успокоились, но на самом деле это такое начало большой серьезной игры, которая сильно повлияет на остальной мир», — сказал эксперт.
США не могут выровнять торговый баланс экономическими методами, сказал Колотов, добавив, что теперь Вашингтон старается «давить, выкручивать руки и угрожать», чтобы достичь желаемого.
Эксперт также отметил, что США в любой момент могут выйти из любых заключенных договоров с Китаем. «Ситуация с Ираном это лишний раз подтверждает. Нет никаких правил, международное право не действует», — заметил он.
По его словам, американцы «в любой момент могут сделать что угодно — от введения санкций за отношения с третьими странами вплоть до бомбежки».
«Ситуация сейчас, если использовать выражение Ленина, предреволюционная. Чтобы оттянуть активную, острую фазу, Китай что-то пообещает, но одновременно начнет поиск других ходов: новые рынки сбыта, доступ к источникам сырья и так далее», — заключил он.
Накануне в Белом доме сообщили, что стороны договорились выровнять торговый баланс, при этом Китай «значительно увеличит закупки товаров и услуг из США». В Пекине заявили, что Китай и США отказались от торговой войны.
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