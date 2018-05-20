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Киев потребовал освободить украинских «политзаключенных» в РФ
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Киев потребовал освободить украинских «политзаключенных» в России 

ТК «Звезда» 2 часа назад
Фото: Sergii Kharchenko / ZUMAPRESS.com / Globallookpres
Украинский МИД потребовал освободить «несколько десятков граждан страны», которые якобы находятся в России в качестве политических заключенных.
МИД Украины потребовал от России освободить 24 своих граждан, которые якобы находятся в качестве политзаключенных в РФ. Об этом заявила в Twitter официальный представитель украинского ведомства Марьяна Беца.
«По меньшей мере 24 украинца являются политическими заключенными в РФ. В который раз требуем от РФ освободить пленников», — написала она.
Ранее первый вице-спикер Верховной рады Ирина Геращенко предложила передать Москве 20 россиян, отбывающих срок «за нарушения украинского законодательства и участие в войне», в обмен на Олега Сенцова и Александра Кольченко, обвиненных в подготовке теракта в Симферополе, а также других украинских заключенных.
На что Кремль ответил, что заключенные не являются пленными, поскольку были осуждены по российскому законодательству. При этом отмечалось, что судьба осужденных граждан Украины находится в компетенции российского президента.
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