Киев потребовал освободить украинских «политзаключенных» в РФ

Киев потребовал освободить украинских «политзаключенных» в России

Украинский МИД потребовал освободить «несколько десятков граждан страны», которые якобы находятся в России в качестве политических заключенных.

Щонайменше 24 українці є політичними в'язнями в РФ, більше 40 -в окуп Криму. Вкотре вимагаємо від РФ звільнити бранців pic.twitter.com/40qrfX5jC3— Mariana Betsa (@Mariana_Betsa) 20 мая 2018 г. МИД Украины потребовал от России освободить 24 своих граждан, которые якобы находятся в качестве политзаключенных в РФ. Об этом заявила в Twitter официальный представитель украинского ведомства Марьяна Беца

«По меньшей мере 24 украинца являются политическими заключенными в РФ. В который раз требуем от РФ освободить пленников», — написала она.

На что Кремль ответил, что заключенные не являются пленными, поскольку были осуждены по российскому законодательству. При этом отмечалось, что судьба осужденных граждан Украины находится в компетенции российского президента.