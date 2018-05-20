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Американские СМИ рассказали об украинской проблеме Японии
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Американские СМИ рассказали об украинской проблеме Японии 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Фото: РИА Новости
Япония ввела санкции против России в 2014 году с большой неохотой, в то же время пытаясь улучшить отношения в надежде на разрешение спора из-за Курил; теперь Токио вынужден у себя дома и на Украине по-разному объяснять свои действия, пишет Atlantic Council.
Издание пишет, что Япония считает себя обязанной поддержать международное сообщество и ввести санкции, но вынуждена занимать примиренческие позиции по отношению к России. Неустойчивость этого баланса привела к тому, что японские санкции оказались чисто символическими, а у себя дома и на Украине она по-разному объясняет свои действия, приводит «ИноСМИ» текст статьи американского издания.
Япония осудила воссоединение России и Крыма, но санкции ввела только под давлением США, а в открытый список включила лишь «украинских сепаратистов из Крыма и самопровозглашенных республик».
Список из других 23 фамилий высокопоставленных российских чиновников Япония не обнародовала. Санкции Токио не затронули ни энергетику, ни оборонный сектор России. С 2014 года Токио не ужесточает санкционный режим.
Фактически администрация Абэ старается отделять отношения с Россией от продолжающегося на Украине конфликта, пишет издание, в надежде урегулировать территориальный спор с этой страной.
Кроме того, Япония стремится предотвратить дальнейшую изоляцию России на международной арене, не допустив «возникновение мощной оси Москва-Пекин».
Смягчающим фактором для японских санкций стала и Северная Корея, пишет American Council, которая более актуальна для Токио, чем Украина.
Однако в то же время Япония стала одним из крупнейших зарубежных доноров Украины с 2014 года, предоставив Киеву помощи на 1,86 млрд долларов. «Похоже, что это своеобразный противовес слабым антироссийским санкциям», — пишет издание.
Кроме того, Украина хвалит Японию за то, что она единственная среди азиатских государств ввела санкции против России.
В России Токио подчеркивает символический характер своих санкций, а на Украине «старается как можно меньше выпячивать свое стратегическое партнерство» с Москвой, пишет издание.
При этом портал предполагает, что в связи с усилением международного давления на Россию Японии будет все труднее сохранять тонкий баланс между G7, Москвой и Киевом.
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