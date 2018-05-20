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Россия оказалась в опасности из-за сближения США и КНР
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Россия оказалась в опасности из-за сближения США и КНР 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Фото: Reuters
США и Китай пошли на сближение в торговом вопросе, что может увеличить давление на Россию и ЕС, пишет Deutsche Wirtschafts Nachrichten.
Издание отмечает, что обе стороны заявили о договоренности об «эффективных мерах» для существенного уменьшения торгового дефицита между США и Китаем. Китай намеревается покупать больше американской продукции в сельскохозяйственном и энергетическом секторе, что «окажет поддержку росту и занятости в США», передает RT текст статьи немецкого издания.
≥≥ США и Китай договорились предпринять меры по выравниванию торгового баланса
Эта договоренность, считает портал, может оказать давление на Германию, ЕС и Россию.
Так, Deutsche Wirtschafts Nachrichten напоминает, что, по мнению Дональд Трампа. США пострадали от того, что Китай экспортирует в Штаты больше товаров, чем покупает. Поэтому Трамп пригрозил дополнительными пошлинами в отношении продукции из Китая, а тот заявил о возможных ответных мерах.
Однако теперь Китай и США ведут переговоры, которые могут решить эти проблемы.
Ранее в воскресенье вице-премьер Госсовета Китая Лю Хэ, назначенный спецпосланником председателя КНР Си Цзиньпина, рассказал об итогах состоявшихся в Вашингтоне китайско-американских торговых переговоров.
В частности, стороны договорились не начинать торговых войн, отказавшись от увеличения пошлин в отношении товаров друг друга. Стороны также договорились выровнять торговый баланс.
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