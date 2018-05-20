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США и Южная Корея обсудили реакцию на угрозы КНДР
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Трамп обсудил с главой Южной Кореи реакцию на угрозы КНДР 

Деловая газета «Взгляд» 43 минуты назад
Фото: Reuters
Президенты США и Южной Кореи Дональд Трамп и Мун Чжэ Ин провели в воскресенье телефонный разговор, в котором обсудили меры реагирования на угрозы КНДР отказаться от диалога, сообщила администрация южнокорейского лидера.
В сообщении отмечается, что президенты говорили в течение 29 минут, они обменялись мнениями о реакции, демонстрируемой Северной Кореей, передает РИА «Новости».
В пятницу председатель северокорейского комитета по мирному объединению Ли Сон Гвон заявил, что Северная Корея может заморозить диалог с Южной Кореей. Пхеньян при этом раскритиковал Сеул за участие в совместных с США военных учениях.
Перед этим СМИ сообщили, что Пхеньян отменил саммит с Южной Кореей из-за продолжения совместных учений Сеула и Вашингтона.
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