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Иностранный журналист удивился Москве «со всех сторон»
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Саудовский журналист восхитился Россией 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Фото: Reuters
Журналист Мухаммед Ан-Нхит из Саудовской Аравии решил приехать на Чемпионат мира по футболу пораньше, чтобы рассказать арабскому миру о лучшем, что встретит в России, в 100 твитах; в первых 20 он выражает восхищение страной.
Он начинает рассказ в своем Twitter с аэропорта Москве, где происходит обязательный досмотр, но «все проходит на хорошем уровне, нет никакого расизма, с туристами все общаются вежливо», пишет «ИноСМИ».
По его словам, в России простой и дешевый доступ в интернет, который можно приобрести «по символической цене». Также он отмечает, что на турнире будет тепло, но по ночам холодает.
«Поэтому не забудьте положить в свой чемодан зимние вещи», — пишет он, призывая при этом не забыть и легкую одежду.
Один из твитов посвящен ресторану на Арбате, где владелец — хусит и ненавидит Саудовскую Аравию. От его посещения журналист призывает отказаться.
«Парки тут всех типов, размеров, у каждого парка есть какая-то фишка, которая отличает его от других», — написал также он, восхитившийсь ВДНХ и парком «Зарядье».
Описал он и уважительное отношение России к мусульманам. Кроме того, в этой стране, отмечает журналист, «любые формы дискриминации отвергаются, реализуется принцип уважения всех религий и национальностей».
Ан-Нхит отметил, что «потрясен Москвой со всех сторон».
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