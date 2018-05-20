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Махмуд Аббас госпитализирован
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Махмуд Аббас госпитализирован 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Фото: © РИА Новости / Сергей Гунеев
Президент Палестины Махмуд Аббас попал в больницу с осложнением после перенесенной операции на ухе.
Генеральный секретарь Организации освобождения Палестины Саиб Орейкат сообщил, что состояние 83-летнего Аббаса «очень хорошее». Он не исключил, что палестинского президента выпишут «завтра-послезавтра», передает РИА «Новости» со ссылкой на радиостанцию «Кан».
«Я был с ним, мы разговаривали и смеялись», — приводит радиостанция слова Орейката.
Причиной госпитализации он назвал воспаление, которое развилось после операции на ухе, недавно перенесенную Аббасом.
С января 2013 года Аббас является первым президентом Палестины. В последнее время госпитализации политика участились, что дает повод для слухов о его здоровье и спекуляциям о возможных преемниках.
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Комментарии2  Ещё 16 источников 
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