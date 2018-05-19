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Берлускони получил миллионы от бывшей секретарши
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Берлускони получил миллионы от бывшей секретарши 

ТАСС 11 часов назад
Фото: EPA
Экс-премьер Италии Сильвио Берлускони получил в наследство €3 млн Как сообщает в субботу новостной канал Rai News 24, скончавшаяся бывшая сотрудница генерального секретариата правительственного дворца Киджи оставила все свое имущество политику.
88-летняя незамужняя и бездетная женщина умерла около 20 дней назад. Как объявили адвокаты после вскрытия завещания, единственным наследником назначен Берлускони. Покойную и политика не связывали никакие родственные отношения. Как указывается в завещании, таким образом женщина хотела выразить признание за годы, которые проработала рядом с Берлускони, когда он возглавлял правительство.
81-летний политик, трижды занимавший пост премьера входит в список Forbes самых богатых людей Италии, а одно время занимал в нем первую строчку. Никаких комментариев от его представителей пока не поступало.
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