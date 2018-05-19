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Букет Путина для Меркель посчитали «оскорблением»
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Bild расценил букет для Меркель как «оскорбление» 

RT на русском 1 час назад
Фото: Reuters
После визита канцлера Германии Ангелы Меркель в Россию в отношениях двух стран не наступил ренессанс, пишет Bild. Встреча двух лидеров скорее напоминала «дипломатическую дуэль», полную взаимных колкостей и политических ударов. В частности глава Кремля Владимир Путин «оскорбил» главу ФРГ своим букетом, утверждает немецкое издание.
>> Путин подарил Меркель цветы
Канцлер Германии Ангела Меркель приехала в Россию с рабочим визитом, но он превратился в «обмен ударами», пишет Bild. Российский президент Владимир Путин встретил главу ФРГ с букетом цветов на террасе сочинской резиденции «Бочаров ручей».
«Выглядит как проявление вежливости, — отмечает немецкое издание, — но на самом деле это оскорбление: ведущие политики мира пожимают друг другу руки, а не дарят цветы. Кадры как бы демонстрируют: могущественный мужчина приветствует сударыню».
Встречи этих двух лидеров — это всегда «противостояние на высоком уровне», «дипломатическая дуэль самых жёстких политиков», продолжает немецкое издание. «Нет пустых фраз, любезностей, только прямой текст». Больше часа они говорили через переводчиков, хотя знают язык друг друга. Позже на выступлении перед прессой глава Кремля положительно отозвался о российско-немецких отношениях и подчеркнул, что «Северный поток — 2» — это чисто экономический проект. Также он отметил, что альтернатив Минскому соглашению нет.
Меркель очень сосредоточено его слушала, после чего пошла в атаку, затронув вопросы свободы слова в России. Путин свёл брови домиком, нахмурил лоб. Также канцлер говорила об Украине: «К сожалению, прошлой ночью вновь были зафиксированы грубые нарушения перемирия».
«Так наступил ли ренессанс в отношениях Германии и России?», — задаётся вопросом издание и тут же отвечает: «Скорее нет». В ходе пресс-конференции Меркель подчеркнула важность тесных трансатлантических отношений с США и отметила, что с Россией Германия поддерживает «хорошие отношения в силу стратегических интересов», хотя «приходится терпеть серьёзные разногласия, некоторые из которых носят принципиальный характер». Говоря об отношениях с Россией можно было и не упоминать другие страны, «ядовито заметил» Путин.
RT на русском: последние новости
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