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Пентагон придумал новое обвинение России
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Пентагон придумал новое обвинение России 

Деловая газета «Взгляд» 5 часов назад
Фото: Reuters
Россия принимает «недостаточно» мер, направленных на борьбу с терроризмом внутри страны, заявили в министерстве обороны США.
«США и многие в (центральноазиатском) регионе обеспокоены радикализацией, происходящей в России», — заявил РИА «Новости» представитель пресс-службы Пентагона подполковник Кон Фолкнер.
«Россия критикует страны, которые помогают Афганистану в борьбе с терроризмом, но не делает достаточно для решения проблемы радикализации и вербовки террористов в пределах своих границ», — сказал он.
Так Фолкнер прокомментировал сообщения о большом числе выходцев из России и стран СНГ, присоединяющихся к террористическим группировкам.
Кроме того, Пентагон назвал «российской пропагандой» заявления Москвы об угрозе распространения террористической группировки «Исламское государство» в странах Центральной Азии.
Ранее директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин заявлял, что ряд западных стран ответственны за дестабилизацию Ближнего и Среднего Востока.
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