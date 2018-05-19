Пентагон придумал новое обвинение России

«США и многие в (центральноазиатском) регионе обеспокоены радикализацией, происходящей в России», — заявил РИА «Новости» представитель пресс-службы Пентагона подполковник Кон Фолкнер.

«Россия критикует страны, которые помогают Афганистану в борьбе с терроризмом, но не делает достаточно для решения проблемы радикализации и вербовки террористов в пределах своих границ», — сказал он.

Так Фолкнер прокомментировал сообщения о большом числе выходцев из России и стран СНГ, присоединяющихся к террористическим группировкам.