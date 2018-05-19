Порошенко назвал свои главные достижения

Порошенко назвал три главных достижения на посту президента

Президент Украины Пётр Порошенко заявил, что его главными достижениями на посту главы государства являются усиление украинской армии, подписание соглашения об ассоциации с ЕС и безвизовый режим с более чем 100 странами.

«Только что вернулся с фронта, и хочу сказать, что украинские воины не только одеты, накормлены и обуты, имеют соответствующее медицинское и финансовое обеспечение — это оплот украинской независимости и суверенитета», — приводит его слова УНИАН.

Он добавил, что Украина в настоящее время тратит 6% ВВП на собственную обороноспособность, а другие страны — «только по 1% ВВП».

Ранее Порошенко подписал указ об отзыве представителей Украины из всех уставных органов СНГ.