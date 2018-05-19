«Покруче Уотергейта»: в США разгорается скандал

Как повлияет на политику США информация о слежке ФБР за штабом Трампа

США разворачивается грандиозный скандал — Дональд Трамп обвинил ФБР и администрацию предыдущего президента Барака Обамы в попытках внедрить в его окружение агента спецслужбы. Действующий глава Белого дома считает правильным обнародовать его имя. В свою очередь демократы утверждают, что имя информатора не должно быть предано огласке по соображениям национальной безопасности. По данным американских СМИ, он получил сведения о связях ряда советников Трампа с Россией . О новом крупном разбирательстве в Вашингтоне, которое сам американский лидер сравнил с Уотергейтом, — в материале RT.

Тайный осведомитель

Стало известно имя ещё одного советника предвыборной кампании Трампа, с которым в 2016 году встречался осведомитель ФБР, собиравший информацию о возможных связях сотрудников штаба будущего американского президента с Россией. Как сообщает The Washington Post, это один из руководителей предвыборной кампании республиканского кандидата в президенты Сэм Кловис. Ранее американские СМИ сообщали лишь о беседах информатора ФБР с Картером Пейджем и Джорджем Пападопулосом — некоторое время они были советниками предвыборной кампании Трампа.

Первыми о наличии осведомителя ФБР, который собирал данные о возможных связях Трампа с Россией, написали 9 мая журналисты Wall Street Journal . 16 мая 2018 года эти сведения подтвердили источники The New York Times . Якобы полученная этим осведомителем информация позволила предположить, что Пападопулос и Пейдж были как-то связаны с Россией.

Картер Пейдж © Drew Angerer/Getty Images/ AFP

Wow, word seems to be coming out that the Obama FBI «SPIED ON THE TRUMP CAMPAIGN WITH AN EMBEDDED INFORMANT.» Andrew McCarthy says, «There’s probably no doubt that they had at least one confidential informant in the campaign.» If so, this is bigger than Watergate!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 17 мая 2018 г. Сам Трамп отреагировал на публикации ожидаемо:

«Начинают поговаривать, что ФБР при Обаме «СЛЕДИЛО ЗА ШТАБОМ ТРАМПА С ПОМОЩЬЮ ВНЕДРЁННОГО ИНФОРМАТОРА». Эндрю Маккарти (колумнист National Review. — RT) говорит: «Нет практически никаких сомнений в том, что в предвыборном штабе был как минимум один тайный осведомитель». Если так, то это будет покруче, чем Уотергейт!», — написал президент США в своём Twitter 17 мая 2018 года.

Reports are there was indeed at least one FBI representative implanted, for political purposes, into my campaign for president. It took place very early on, and long before the phony Russia Hoax became a «hot» Fake News story. If true — all time biggest political scandal!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 18 мая 2018 г. 18 мая Трамп отметил, что ФБР начали искать «русский след» в его штабе ещё до того, как это стало мейнстримом в СМИ:

«По некоторым сведениям, в мой предвыборный штаб в политических целях был внедрён как минимум один представитель ФБР. Это произошло на очень ранних стадиях, задолго до того, как неуклюжая фальшивка по поводу России превратилась в «сенсацию» для фейковых СМИ. Если так, то это крупнейший политический скандал всех времён!».

Президента поддержала администрация Белого Дома и его союзники по Республиканской партии. Советник Трампа Келлиэнн Конуэй заявила в эфире Fox News, что за кампанией Трампа велась слежка, а глава комитета Палаты представителей Конгресса по разведке Девин Ньюнс потребовал от Министерства юстиции США, которому подчиняется ФБР, предоставить Конгрессу всю информацию об осведомителе, которого использовали для сбора компромата против Трампа.

«Я думаю, что эта история действительно реальна, потому что Коми (директор ФБР Джеймс Коми. — RT) в то время решал с кем ему быть, кому продать себя повыгоднее», — заявил в интервью RT профессор МГУ имени М. В. Ломоносова Андрей Манойло.

По мнению эксперта, личный интерес главы американской спецслужбы и мог подтолкнуть его начать слежку за кампанией Трампа.

«Со стороны Трампа это информационная атака, цель которой — дискредитировать те ведомства, которые ведут против него расследование о российском вмешательстве», — считает Манойло.

«На воре и шапка горит»

Требования раскрыть информатора не на шутку взволновали американское разведсообщество и Демократическую партию . Сенатор-демократ Марк Уорнер заявил, что это было бы «незаконно» и отметил, что тем самым ставится под угрозу жизнь и безопасность человека, шпионившего за Трампом, а также доверие к ФБР в целом.

Как сообщает The Washington Post, такой же точки зрения придерживаются и анонимные представители американских спецслужб, поделившиеся своей точкой зрения с журналистами издания. В свою очередь Минюст проинформировал Дэвина Ньюнса, что такой шаг грозит повредить «международным связям».

В среду, 16 мая 2018 года, директор ФБР Кристофер Рэй заявил, что раскрывать данные об осведомителях ФБР было бы неправильно.

А бывший директор национальной разведки США Джеймс Клэппер даже одобрил слежку за Трампом, обосновав её опасностью действий со стороны России. «Это хорошо, — заявил он в интервью CNN 17 мая 2018 года. — Потому что русские представляли угрозу самим основам нашей политической системы».

«Я бы на месте Клэппера не стал светиться, — заявил в интервью RT старший научный сотрудник Института США и Канады РАН Владимир Васильев. — Его поведение подчёркивает, что на воре и шапка горит, поскольку подтверждает, что подобная операция проводилась, и предвыборный штаб Трампа был взят под колпак».

Эксперт ставит под сомнение и главный мотив, который якобы двигал американскими контрразведчиками. «Все прекрасно понимают, что сведения о наличии вероятных российских агентов — копейки по сравнению с информацией о предвыборной стратегии», — утверждает политолог.

Британский след

Как пишет британская The Times , осведомителем ФБР был американец со связями в академических кругах, работавший в Великобритании долгое время и являвшийся информатором ЦРУ

Этот аспект привлёк внимание уже упомянутого журналиста National Review Эндрю Маккарти. Тот отметил, что по свидетельству Джорджа Пападопулосом весной 2016 года некий учёный, работавший в Великобритании, вышел на контакт с ним, заявил, что имеет связи с Москвой и предложил поделиться компроматом на Хиллари Клинтон . Позже этот эпизод стал одним из доказательств «связей» Трампа с Россией.

Издание The American Conservative приводит и другие сведения об источниках информации о связях Трампа с Россией, подозрительным образом связанных с британским спецслужбами.

Многие помнят о бывшем агенте MI-6 Кристофере Стиле, подготовившем досье на Трампа по заказу GPS Fusion — компании, лоббировавшей интересы Демпартии. Однако ещё в январе 2017 года The New York Times писала и о слежке, которую вела за Трампом британская электронная разведка GCHQ. Вскоре после этой публикации директор GCHQ Роберт Хэнниган неожиданно ушёл в отставку.

«Предвыборный сговор» был между нашим разведсообществом и Британией», — утверждает The American Conservative.

По мнению сторонников Трампа, наиболее вероятным кандидатом на роль осведомителя ФБР является кембриджский профессор Стефан Хэлпер, работавший с тремя предыдущими американскими администрациями и контактировавший с разведсообществами Великобритании и США.

«Получить навар»

Как отмечает поддерживающее Трампа издание Breitbart, информация о деятельности осведомителя ФБР «демонстрирует, что действующие и бывшие официальные лица лгали», когда и почему началась слежка за сотрудниками кампании Трампа.

Ранее представители ФБР заявляли, что расследовать возможные связи с Россией они начали 31 июля 2016 года, после того, как 22 июля была опубликована переписка Национального комитета Демократической партии. Однако информатор ФБР начал общаться с Картером Пейджем на симпозиуме в Кембридже ещё 11-12 июля 2016-го.

Ричард Никсон объявляет об отставке с поста президента США 9 августа 1974 года Reuters

По мнению Владимира Васильева, история о слежке ФБР за штабом Трампа действительно напоминает Уотергейтский скандал 1972-1974 года, когда в результате открывшейся информации о прослушке штаба кандидата в президенты от Демократической партии Джорджа Макговерна , был вынужден уйти в отставку президент США Ричард Никсон.

«Снова возникает ситуация, когда партия, находящаяся у власти, следит за избирательным штабом конкурента, — подчёркивает политолог.

Хотя, по мнению эксперта, перспективы расследования этого дела крайне туманные, президент и республиканцы попытаются использовать его, чтобы «получить навар» на промежуточных выборах в Конгресс в ноябре 2018 года.