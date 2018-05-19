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Польская церковь не поддержала автокефалию украинской
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Польская церковь не поддержала автокефалию украинской 

Вести.Ru 1 час назад
Фото: РИА Новости
Верховные польские православные священники не сочли возможным поддержать инициативу о предоставлении автокефалии православной церкви на Украине. Собор епископов Польской православной церкви считает, что подобные вопросы не решаются "необдуманно и преждевременно" по "политическим соображениям". Поляки опасаются раскола в православном мире, пишет РИА Новости.
Ранее президент Украины Петр Порошенко заявил, что Константинопольский патриархат начинает процедуры, необходимые для создания в стране единой поместной автокефальной церкви.
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