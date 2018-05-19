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Силовики обстреляли Горловку гвоздями
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Силовики обстреляли Горловку гвоздями 

Вести.Ru 2 часа назад
Фото: Вести.Ru
Заместитель командующего оперативным командованием Донецкой народной республики Эдуард Басурин рассказал в субботу об обстреле украинскими силовиками жилых районов Горловки. По данным Басурина, украинские артиллеристы применили запрещенную международными конвенциями шрапнель, пишет РИА Новости. "Весь Комсомольский район усеян поражающими элементами в виде гвоздей", — отметил замкомандующего.
Как рассказал Басурин, позднее ополченцы уничтожили минометный расчет украинских силовиков. Минометчики вели целенаправленный огонь по жилым районам окрестностей Горловки.
По данным ООН, жертвами конфликта на востоке Украины с 2014 года стали более 10 тысяч человек.
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