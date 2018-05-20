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«Северный поток — 2 уничтожит Европу»
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«Северный поток — 2 уничтожит Европу» 

РИА Новости 28 минут назад
Фото: © REUTERS / Ukrainian Presidential Press Service
Президент Украины Петр Порошенко считает, что целью газопровода "Северный поток — 2" является "уничтожение Европы", об этом он написал в статье для немецкого издания Frankfurter Allgemeinе.
"Строительство Nord Stream 2 — чисто геополитический проект Кремля, который не имеет ничего общего с экономическими и частными интересами, а лишь стремится подорвать единство Европы, чтобы, в конце концов, ее уничтожить. Это всегда была идеологией энергетической политики Кремля", — написал украинский лидер.
Строительство газопровода, считает Порошенко, сдерживает "агрессора", но как только "Северный поток — 2" заполнится российским газом, идущим в обход Восточной Европы и Украины, Кремль начнет "еще более жесткое наступление" на европейские ценности.
При этом украинский президент уверен, что выгоды от проекта основаны на "пустых обещаниях Москвы", а строительство газопровода расценивается в России как приглашение к "обычному ведению дел".
"Многие в Европе видят в этом попытку "накормить монстра". Инвестиции в Nord Stream 2 является инвестицией в разложении Европы. У Европы сейчас два выбора: поддержать тех, кто хочет объединиться с Европой или построить совершенно ненужный трубопровод, который соединит ее со страной, которая открыто ее презирает", — резюмировал Порошенко.
Проект "Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Новый трубопровод планируется построить рядом с действующим "Северным потоком".
Против строительства выступили несколько государств, в частности Украина и США. Киев боится потерять доходы от транзита российского топлива, а Вашингтон намерен поставлять в Европу свой сжиженный природный газ.
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