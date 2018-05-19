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Порошенко попросил ЕС не кормить российского «монстра»
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Порошенко попросил Европу не кормить российского «монстра» 

Деловая газета «Взгляд» 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Цель проекта «Северный поток — 2» заключается в том, чтобы «подорвать единство Европы, а потом ее уничтожить», говорится в статье украинского президента Петра Порошенко, опубликованной в Frankfurter Allgemeine.
По словам Порошенко, строительство «Северного потока — 2» — это «трагическая историческая ошибка», передает ИноТВ содержание статьи украинского президента. Он назвал «Северный поток — 2» «геополитическим проектом», который якобы не имеет отношения к экономике.
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По его словам, идеология, направленная на «подрыв единства Европы», «всегда стояла за энергетической политикой Кремля».
Порошенко просит Европу не проявлять слабость и не идти на примирение с «агрессором», пока Москва «не прекратит атаковать Украину и Запад».
После реализации «Северного потока — 2» «Кремль больше ничто не будет сдерживать от еще более жестких нападок на наши общие ценности». «Это развяжет России руки», — пишет Порошенко.
При этом Порошенко советует не прельщаться предполагаемыми выгодами, которые обещает российская сторона. «Пожалуйста, не питайте иллюзий! — взывает он к своим европейским партнерам. — Строительство „Северного потока — 2“ Россия расценит как приглашение вернуться к „обычному ведению дел“ и воспримет все это как давно ожидаемый „поворотный момент“.
Многие в Европе увидят в этом попытку „накормить монстра“, предостерегает политик.
Отметим, позиция Берлина по „Северному потоку — 2“ полностью совпадает с российской позицией. Министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас заявлял, что Германия рассматривает совместный с Россией проект строительства газопровода „Северный поток — 2“ как коммерческий. Президент Владимир Путин заявлял, что в этом проекте нет политики — по его словам, это исключительно экономический и коммерческий шаг.
Между тем, канцлер Германии Ангела Меркель после переговоров с Владимиром Путиным накануне заявила, что после строительства „Северного потока — 2“ роль Украины как транзитной страны нужно сохранить.
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