Порошенко: Украина выбрала ЕС и вышла из СНГ

Порошенко объяснил, с чем связан выход Украины из ряда договоров СНГ

Украина «внимательно пересмотрит» все международные договоры, заключенные в рамках СНГ, заявил украинский президент Петр Порошенко . Он отметил, что Киев выйдет из соглашений, «не соответствующих национальным интересам» Украины. По словам Порошенко, будущее Украины — в Европе, а в исполкоме СНГ заявили, что украинских представителей там нет с 2014 года.

Все международные соглашения, заключенные Украиной в рамках Содружества независимых государств, начиная с 1991 года, будут пересмотрены, заявил в воскресенье, 20 мая, президент Украины Петр Порошенко. Как сообщает НСН, Порошенко подчеркнул, что Киев выйдет из несоответствующих национальным интересам и идеям Украины договоров.

Отметим также, что Порошенко прокомментировал подписанный им указ о прекращении участия Украины в работе уставных органов СНГ. По словам украинского главы, с помощью этого шага он закрыл постпредство Киева.

Как значится в твиттере Порошенко, в Киеве считают, что будущее Украины — в Европе. Для украинцев, полагает президент Украины, членство в СНГ «окончательно ушло в прошлое» и делать там «больше нечего».

Порошенко убежден, что Украина обязательно «станет членом большой европейской семьи», а сам украинский народ — «несомненно, европейская нация, сделавшая свой цивилизационный выбор». Он добавил, что как минимум 70% граждан Украины поддержали идею интеграции в Европейский союз

В субботу, 19 мая, глава пресс-службы исполнительного комитета СНГ Владимир Никаноров заявил, что никаких уведомлений об отзыве представителей от Киева не получали. Кроме того, в разговоре с РИА «Новости» Никаноров отметил, что не совсем ясно, кого именно Порошенко хочет отозвать — в аппарате исполкома Содружества уже не осталось ни одного украинца.

Хотя раньше многие украинские представители занимали в руководящем органе СНГ значимые позиции, в составе исполкома их нет с 2014 года. В том году украинских дипломатов отозвали, не назначив никого им на замену.

Содружество Независимых Государств действует с 1991 года и является региональной межгосударственной организацией,

Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Молдавия, Россия, Таджикистан, на начало 2018 года включающей в себя 11 государств — бывших советских республик. В СНГ вошли Азербайджан Туркмения (ассоциированный член), Узбекистан и Украина. Кроме того, с 1993 по 2009 годы в СНГ входила и Грузия

Организация была образована на основе Соглашения о создании СНГ от 8 декабря 1991 года, а также протокола к нему и Алма-Атинской декларации от 21 декабря 1991 года. Основные задачи СНГ — сотрудничество в политической, экономической, социальной, культурной областях, создание общего экономического пространства, обеспечение прав и свобод человека, мира и безопасности, борьба с организованной преступностью.

Петр Порошенко в свою очередь вновь подчеркнул, что Украина «сделала свой европейский выбор» и «уверенно выходит из сферы российского влияния». Об этом он написал в своем твиттере, приурочив запись ко Дню жертв политических репрессий 1937-1938 годов.

Украинский президент отметил, сообщает ФАН, что еще в 2015 году Верховная рада Украины ратифицировала закон «О правовом статусе и почтении памяти борцов за независимость Украины в XX веке». В тексте документа говорится, что «все герои, воевавшие и погибшие в борьбе за Украину, заслуживают почета, признания и уважения».

В начале мая Петр Порошенко вновь подчеркнул, что он не хочет иметь ничего общего с Россией — украинский глава называет РФ страной-агрессором. Поэтому Украина теперь отмечает День памяти и примирения. По мнению президента Украины, у Киева не должно быть общих с Москвой военных праздников.

В День Победы, 9 мая, президент Украины Петр Порошенко заявил, что нацизм одолел прежде всего украинский солдат.

«Маршалы и генералы, украинцы по происхождению возглавляли почти половину из 15 фронтов. Среди советского генералитета периода Второй мировой войны около 300 украинцев. Но, по моему глубокому убеждению, нацизм одолел прежде всего украинский солдат. Солдат, какой бы он нации не был, который боролся не за Сталина, а за свою землю и семью», — сказал Порошенко.

По мнению украинского президента, без миллионов украинцев-солдат, участвовавших в боях, Вторая мировая война бы не закончилась. Порошенко добавил, что в силу своего геостратегического положения Украина стала одним из основных плацдармов мировой войны и понесла самые большие потери.