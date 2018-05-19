Крымский мост ударил Порошенко

«Ниже плинтуса»: Крымский мост ударил по второму сроку Порошенко сильнее, чем Донбасс

"Очень жаль, что украинский президент в своих планах остановился на Крымском мосту и не развивал свою мысль дальше. Было бы весьма занятно послушать, как он собирается использовать Кремль и Мавзолей, какие у него планы на "Уралвагонзавод" и порт Владивосток, как этот деятель собирается осваивать Северный морской путь, как собирается добывать в России газ. Такой поток безудержных фантазий вполне от нынешнего лидера Украины можно было ожидать.

При этом всем ясно, что сам Порошенко не верит в то, что говорит о Крыме и переправе через Керченский пролив. Не от Украины зависит судьба российских регионов и инфраструктуры РФ. А заявления президента соседней страны о неких планах на регионы нашего государства — это попытка сохранить хорошую мину при плохой игре, ведь Крымский мост стал очень чувствительным ударом по престижу Украины. Россия еще раз продемонстрировала миру, что Крым — ее территория, которая отныне связана с основной частью страны объектом, в существование которого Киев до последнего дня отказывался верить", — отмечает аналитик.

Президент Украины Петр Порошенко заявил о том, что мост через Керченский пролив Киев планирует "использовать для связей с Кубанью". Он уточнил: это произойдет после того, как Киев вернет контроль над Крымом.

"Россиянам этот мост пригодится как дорога для отступления. А Украина после восстановления своего суверенитета в Крыму использует его для связей с Кубанью, где, кстати, живет также большое количество украинцев. И с другой Россией — не агрессором", — объявил чиновник.

Порошенко добавил: "Уверен, агрессор понесет ответственность и за незаконное строительство Керченского моста, и за другие преступления".

"Крымский мост стал мощным ударом и по престижу самого Порошенко. Все его "успехи" на президентском посту сейчас на поверку оказываются очень сомнительными. Европа собирается сделать пресловутый безвиз платным, да еще с предварительным уведомлением и возможным отказом во въезде для украинских граждан. Экономика страны уничтожается рекордными темпами, а Украина при этом еще и в безнадежных долгах, что признает премьер Владимир Гройсман.

В это же время Россия вводит в эксплуатацию Крымский мост. Надежды на то, что России этот объект не удастся построить ввиду масштабности задачи, санкций, отсутствия денег и природных факторов, Киев лелеял почти четыре года. Все мифы, что сооружение рухнет в первый же день, развенчал Владимир Путин, уверенно проехавший по переправе во главе колонны грузовиков. Россия записала открытие переправы в свои достижения, Порошенко — в личный провал. А он, напомню, метит на второй президентский срок", — подчеркивает политолог.

Отвлекая внимание украинцев

Автомобильное движение по Крымскому мосту было открыто днем 15 мая. В церемонии принимал участие президент России Владимир Путин. Он проехал по мосту во главе колонны строительной техники за рулем "КамАЗа" . Строительство конструкции велось с февраля 2016 года. Объект связал новые российские регионы Республику Крым и Севастополь с материковой Россией, что в результате облегчит доступ россиянам на эти территории. Ожидается, что уже в этом году в Крыму начнут дешеветь продукты, горючее, стройматериалы — логистика доставки всех товаров с материковой России стала дешевле.

Киев изначально заявлял, что строящийся Россией мост — фикция. Изначально украинские "эксперты" объявляли, что кадры со стройплощадок делались на "Мосфильме". Когда сооружение стало приобретать видимые очертания, его назвали "бутафорией Кремля". Политологи Украины наперебой доказывали, что строительство переправы невозможно из-за особенностей морского грунта, подводных течений в проливе и других факторов. Заявлялось даже, что сооружение рухнет в рекордные сроки.

"Сейчас Порошенко и его приближенным ничего другого не остается, кроме заявлять, как построенный мост будет использовать Украина. Это безумные фантазии, которые и комментировать сложно. Это попытки нивелировать сам факт открытия переправы — Россия показала свою силу, украинская власть демонстрирует никчемность. Киеву остается делить шкуру неубитого медведя.

Постоянной антироссийской риторикой украинская власть старается переключить внимание населения своей страны от внутренних проблем. А их немало: в стране нет работы, жизнь неуклонно дорожает, здравоохранение и образование стремительно деградируют, коммунальные услуги становятся непозволительной роскошью из-за постоянно растущих тарифов. Население страны все это видит.