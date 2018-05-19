Ещё
США планируют засудить Россию
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
"Вторжение в Россию станет кошмаром"
"Вторжение в Россию станет кошмаром"

Washington Post: демократы планируют засудить Россию руками администрации Трампа 

RT на русском 10 минут назад
Фото: Reuters
Национальный комитет Демократической партии США попросил федеральный суд предписать Госдепартаменту вручить России иск по делу о «вмешательстве» Москвы в американские выборы, пишет The Washington Post. Как отмечает издание, исключительность иска заключается в том, что в случае его одобрения администрация Трампа будет вынуждена подчиниться требованиям политического соперника, настаивающего на «сговоре» американского президента с Россией.
Национальный комитет Демократической партии США (НКДП) попросил федеральный суд выдать Госдепартаменту предписание по вручению России иска по делу о «вмешательстве» в выборы на стороне президента Дональда Трампа, пишет The Washington Post.
В случае если федеральный судья ответит демократам согласием, администрация Трампа будет вынуждена вручить иск российскому правительству, а также двум другим юридическим лицам. Россия традиционно отказывается признавать такие иски, поэтому, как говорится в документе демократов, для этого требуется, чтобы судья выдал соответствующее предписание Госдепу.
Хотя гражданские иски в адрес иностранных правительств не являются чем-то из ряда вон выходящим, обстоятельства этого дела весьма необычны. На выборах Трамп одержал победу, но теперь его администрация будет вынуждена подчиниться юридическим требованиям соперничающей политической партии, которая считает, что занять президенту его пост помогла иностранная держава.
Избирательная кампания Трампа получила официальное уведомление об иске, что означает, что теперь она, по словам её представителя, официально оспаривает заявления НКДП.
«Это показушный иск по поводу притянутого за уши дела о сговоре с Россией, который составила отчаявшаяся, недееспособная и практически несостоятельная Демократическая партия», — заявил по этому поводу менеджер кампании Трампа Брэд Парскаль.
По версии демократов, высокопоставленные члены избирательной кампании Трампа сговорились с российским правительством для того, чтобы помешать Хиллари Клинтон и помочь Трампу на выборах путём взлома серверов Демократической партии и распространения украденных материалов.
Госдеп передаст экземпляр искового заявления на русском языке российскому правительству через посольство США в Москве. Эта процедура не является чем-то необычным, однако на этот раз это дело связано с серьёзными политическими противоречиями.
Теперь перед администрацией Трампа стоит выбор: оспорить это предписание или выполнить его.
Предъявление жалоб подобного рода иностранной державе обычно представляет собой проблему для американской стороны, так как другие страны как правило имеют правовой иммунитет к большинству исков, исходящих от США.
Однако, по мнению демократов, в этом случае иммунитет на Россию не распространяется, так как «притязания национального комитета Демократической партии проистекают из посягательства России на частные сервера НКДП с целью кражи торговых секретов и экономического шпионажа».
В марте, напоминает издание, республиканцы из комитета по разведке палаты представителей заявили, что не нашли доказательств сговора Трампа и его помощников с российскими чиновниками. Однако демократы, представленные в этом органе, с таким утверждением не согласились.
RT на русском: последние новости
Мэй обратилась с пожеланиями к принцу Гарри и Меган Маркл СМИ: США прекратили программы помощи на северо-западе Сирии СК возбудил дело в отношении автора статьи, содержащей призыв бомбить Крымский мост
Комментарии3
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Скандал у Соловьева: «Крым не потерян для Украины»314
Почему России не нужны русские219
На Меркель подали в суд12
Банки решили порадовать россиян36
«Вторжение в Россию станет кошмаром»544
Видео
03:08
Скандал у Соловьева: «Крым не потерян для Украины»
Общество
00:59
Названы сроки поступления в войска гиперзвукового оружия
Армия Оружие
00:30
Испытания «Урагана» попали на видео
Армия Оружие
00:51
Ливни парализовали Москву
Погода Новости Москвы
03:19
«Хуже не будет»: медики о больном Караченцове
Шоу-бизнес
02:55
Die Welt назвала триумф Путина
Политика В мире
04:42
Кто лишился постов в новом правительстве
Политика Компании
00:32
Boeing приземлился на одном работающем двигателе
Происшествия
10:02
До чего договорились Путин и Меркель
Политика Статьи
03:04
Порошенко озвучил планы на Крымский мост
Украина В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение