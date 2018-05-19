Ещё
«Погиб как герой»: Донецк прощается с «Мамаем»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
"Вторжение в Россию станет кошмаром"
"Вторжение в Россию станет кошмаром"

«Погиб как герой»: Донецк прощается с «Мамаем» 

Рамблер 1 час назад
В самопровозглашенной Донецкой народной республике погиб командир батальона «Пятнашка» Олег Мамиев с позывным «Мамай».
1/8  Сообщение об этом появилось в соцсети "ВКонтакте". "Союз добровольцев Донбасса", членом правления которого был Мамиев, сообщил, что "Мамай" погиб как герой.
Фото:
2/8  Депутат Верховной рады Дмитрий Ярош заявил, что командира бригады "Пятнашки" Олега Мамиева убили три украинских силовика, сообщает ТСН.
Фото:
3/8  "Спасибо комбату Черному, ротному Рэмбо и другу Кипишу за профессиональную и качественную работу! Так держать!" — отметил Ярош.
Фото:
4/8  Российский писатель Захар Прилепин у себя в Facebook отметил, что Мамиев руководил "одним из самых яростных и профессиональных подразделений" в Донбассе.
Фото:
5/8  "Отличный мужик, настоящий воин. Помню его только как профи и аномально спокойного человека. Он был на этой войне с самого начала", — заявил Прилепин.
Фото:
6/8  Как передает корреспондент РИА Новости, прощание с Мамиевым проходит сегодня в Донецке. Проститься с ним пришел глава ДНР Александр Захарченко, его боевые товарищи, друзья и жители республики.
Фото:
7/8  Дончанка Любовь сообщила, что Мамиев был одним из защитников республики. "Я не имела права не прийти и не отдать дань такому человеку, как он".
Фото:
8/8 
Фото:
В субботу в связи с гибелью одного из легендарных командиров ополчения на всей территории республики объявлен траур.
Комментарии75
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Скандал у Соловьева: «Крым не потерян для Украины»313
Почему России не нужны русские226
На Меркель подали в суд12
Банки решили порадовать россиян39
«Вторжение в Россию станет кошмаром»547
Видео
03:08
Скандал у Соловьева: «Крым не потерян для Украины»
Общество
00:26
Траур на Кубе: почему упал Boeing
Происшествия Статьи
00:59
Названы сроки поступления в войска гиперзвукового оружия
Армия Оружие
00:30
Испытания «Урагана» попали на видео
Армия Оружие
00:51
Ливни парализовали Москву
Погода Новости Москвы
03:19
«Хуже не будет»: медики о больном Караченцове
Шоу-бизнес
02:55
Die Welt назвала триумф Путина
Политика В мире
04:42
Кто лишился постов в новом правительстве
Политика Компании
00:32
Boeing приземлился на одном работающем двигателе
Происшествия
10:02
До чего договорились Путин и Меркель
Политика Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение