«Погиб как герой»: Донецк прощается с «Мамаем» 

1/8 Сообщение об этом появилось в соцсети "ВКонтакте". "Союз добровольцев Донбасса", членом правления которого был Мамиев, сообщил, что "Мамай" погиб как герой. Фото: Facebook

2/8 Депутат Верховной рады Дмитрий Ярош заявил, что командира бригады "Пятнашки" Олега Мамиева убили три украинских силовика, сообщает ТСН. Фото: Информационное агентство "Новороссия"

3/8 "Спасибо комбату Черному, ротному Рэмбо и другу Кипишу за профессиональную и качественную работу! Так держать!" — отметил Ярош. Фото: Группа "Союз Добровольцев Донбасса" во ВКонтакте

4/8 Российский писатель Захар Прилепин у себя в Facebook отметил, что Мамиев руководил "одним из самых яростных и профессиональных подразделений" в Донбассе. Фото: Facebook

5/8 "Отличный мужик, настоящий воин. Помню его только как профи и аномально спокойного человека. Он был на этой войне с самого начала", — заявил Прилепин. РИА Новости Фото:

6/8 Как передает корреспондент РИА Новости, прощание с Мамиевым проходит сегодня в Донецке. Проститься с ним пришел глава ДНР Александр Захарченко, его боевые товарищи, друзья и жители республики. Фото: Скриншот с видео на youtube/News-Front

7/8 Дончанка Любовь сообщила, что Мамиев был одним из защитников республики. "Я не имела права не прийти и не отдать дань такому человеку, как он". Фото: Facebook