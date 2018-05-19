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В центре Кишинева поставили гей-рекорд
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В центре Кишинева поставили гей-рекорд 

Вести.Ru 1 час назад
Фото: РИА Новости
В столице Молдавии Кишиневе участникам марша сексуальных меньшинств впервые удалось целиком пройти намеченный ими маршрут по улице Бухарестской от улицы Измаил до концертного зала Дворец Республики. Два последних года представители православной церкви срывали марш уже через два квартала — на перекрестке с улицей Армянской.
В этом году верующие также пытались сорвать марш, однако полиция помешала им с целью предотвратить столкновения. Всего участники марша прошли около трех километров, установив рекорд подобных мероприятий в Кишиневе. Все предыдущие годы участникам марша удавалось "продержаться" не более километра.
Марш этого года был и самым многочисленным, передает "Интерфакс": по оценкам полиции, в нем приняли участие около 500 человек. Проводит это мероприятие организация людей с нетрадиционной сексуальной ориентацией "Гендер-Док-М". Марш направлен против дискриминации в целом, но акцент сделан на защите сексуальных меньшинств. Все участники и участницы шествия одеты в майки с надписью "Без страха" и несут розовые сердечки.
Именно благодаря защите полиции в этот раз организаторам удалось провести марш полностью. Участников сопровождали тысячи полицейских, кордоны которых в защитном обмундировании окружили колонну со всех сторон. Было перекрыто движение как по всем улицам, пересекающим Бухарестскую, так и по другим улицам центральной части Кишинева.
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