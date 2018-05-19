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США отказались помогать Сирии
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США отказались помогать Сирии 

RT на русском 1 час назад
Фото: РИА Новости
В США приняли решение прекратить оказание финансовой помощи по восстановлению северо-западных районов Сирии. Об этом сообщает CBS News.
По данным телеканала, «десятки миллионов долларов» выделялись ежегодно в этом регионе, чтобы стабилизировать обстановку в данных районах, укрепить позиции местных властей, содействовать их противостоянию экстремистам.
Как уточняется, американский президент Дональд Трамп потребовал пересмотреть программы в Сирии, в результате этого США полностью прекращают помощь на северо-западе страны, включая провинцию Идлиб.
4 мая в Госдепе США заявили, что пересматривают вопрос финансирования «Белых касок» в Сирии.
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