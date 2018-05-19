США отказались помогать Сирии

США приняли решение прекратить оказание финансовой помощи по восстановлению северо-западных районов Сирии . Об этом сообщает CBS News.

По данным телеканала, «десятки миллионов долларов» выделялись ежегодно в этом регионе, чтобы стабилизировать обстановку в данных районах, укрепить позиции местных властей, содействовать их противостоянию экстремистам.

Как уточняется, американский президент Дональд Трамп потребовал пересмотреть программы в Сирии, в результате этого США полностью прекращают помощь на северо-западе страны, включая провинцию Идлиб