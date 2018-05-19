Ещё
В Перу готовят закон о кастрации педофилов
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Перу рассматривают законопроект о химической кастрации педофилов 

РИА Новости 48 минут назад
Фото: © РИА Новости / Максим Богодвид
Парламент Перу одобрил в первом чтении законопроект о химической кастрации признанных виновными в изнасиловании детей младше 14 лет, сообщило издание Republica.
По словам президента Перу Мартина Вискарры, окончательного решения по этому предложению еще не принято, власти намерены внимательно изучить его.
В ходе голосования по законопроекту в первом чтении 67 человек высказались за его принятие, 7 — против, 23 — воздержались. Решение о применении кастрации, согласно законопроекту, должен принимать судья.
"Мы изучаем все данные… Оцениваем его в рамках научных исследований", — заявила, в свою очередь, министр здравоохранения Перу Сильвия Пессах.
Второе голосование по этому законопроекту запланировано на следующей неделе.
РИА Новости: последние новости
Порошенко рассказал, как Украина намерена использовать Крымский мост Порошенко анонсировал изменение статуса Крыма Демократы потребовали от администрации Трампа помочь им судиться с Россией
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Порошенко раскрыл планы на Крымский мост152
Украина меняет статус Крыма128
Бортинженер назвал причину авиакатастрофы на Кубе1
Ярош назвал убийц Мамая66
В семье Бородиной случилась трагедия89
Видео
00:51
Ливни парализовали Москву
Погода Новости Москвы
04:42
Кто лишился постов в новом правительстве
Политика Компании
00:52
Меркель приехала к Путину и заговорила на русском
Политика
04:55
В Москве загорелся кинотеатр
Происшествия Пожары
11:29
Пицца взлетела в воздух и сняла видео
Общество
03:00
Скрипаля выписали из больницы
В мире Европа
02:31
Конца не видно: как Киев 30 лет строит мост
Украина В мире
00:16
Реконструирована кровавая резня солдат США боевиками
Армия
00:22
Водитель сбил велосипедиста, но избил байкера
Происшествия
01:00
Samsung высмеяла Apple
Гаджеты Наука и техника
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение