Польша призвала «Киевский патриархат» покаяться

Собор епископов Польской православной церкви высказал свое мнение о желании так называемого Киевского патриархата получить автокефалию.
Этот вопрос в Польше рассмотрели 9 мая. Решение собора было направлено Константинопольскому патриарху Варфоломею, патриарху Московскому и всея Руси Кириллу, а также предстоятелю Украинской православной церкви Московского патриархата митрополиту Онуфрию, сообщается на сайте УПЦ МП.
Польская православная церковь подчеркнула, что следует соблюдать канонические нормы, а «статус автокефалии может быть признан только за одной церковью, существующей в государстве».
Собор епископов отметил, что на Украине есть «несколько схизматических церковных групп». Схизматиков призвали «принести покаяние, чтобы вернуться к канонической церкви».
«Только тогда можно говорить о признании автокефалии», — подчеркнули польские епископы, отметив, что «необдуманные и преждевременные решения по делу автокефалии на Украине могут привести к дальнейшим разделениям».
Польская церковь указала, что, «согласно мнению поместных православных церквей автокефалию предоставляет матерь-церковь только после согласования с предстоятелями всех поместных церквей».
Собор призвал не вмешивать в догматически-канонические вопросы политику.
Напомним, президент Украины Петр Порошенко заявил, что Украинская православная церковь «очень-очень близка» к получению автокефалии. Однако близкий ко Вселенскому патриархату источник говорил, что УПЦ КП не получит автокефалии.
Замглавы отдела внешних церковных связей Московского патриархата протоиерей Николай Балашов сообщил, что православному миру удалось договориться о главном в вопросе предоставления автокефалии: «Нет автокефалии без волеизъявления церкви-матери, то есть той поместной православной церкви, к которой в настоящее время принадлежит ее часть, желающая получить автокефалию».