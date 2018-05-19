Польша призвала «Киевский патриархат» покаяться

Польская православная церковь призвала «Киевский патриархат» покаяться

Собор епископов Польской православной церкви высказал свое мнение о желании так называемого Киевского патриархата получить автокефалию.

Этот вопрос в Польше рассмотрели 9 мая. Решение собора было направлено Константинопольскому патриарху Варфоломею, патриарху Московскому и всея Руси Кириллу, а также предстоятелю Украинской православной церкви Московского патриархата митрополиту Онуфрию, сообщается на сайте УПЦ МП.

Польская православная церковь подчеркнула, что следует соблюдать канонические нормы, а «статус автокефалии может быть признан только за одной церковью, существующей в государстве».

Собор епископов отметил, что на Украине есть «несколько схизматических церковных групп». Схизматиков призвали «принести покаяние, чтобы вернуться к канонической церкви».

«Только тогда можно говорить о признании автокефалии», — подчеркнули польские епископы, отметив, что «необдуманные и преждевременные решения по делу автокефалии на Украине могут привести к дальнейшим разделениям».

Польская церковь указала, что, «согласно мнению поместных православных церквей автокефалию предоставляет матерь-церковь только после согласования с предстоятелями всех поместных церквей».

Собор призвал не вмешивать в догматически-канонические вопросы политику.

Напомним, президент Украины Петр Порошенко заявил, что Украинская православная церковь «очень-очень близка» к получению автокефалии. Однако близкий ко Вселенскому патриархату источник говорил, что УПЦ КП не получит автокефалии.