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Мэй и Трюдо обсудили координацию между странами G7
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Мэй и Трюдо обсудили координацию между странами G7 

Газета.Ru 38 минут назад
Фото: Reuters
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй провела телефонный разговор со своим канадским коллегой Джастином Трюдо. Об этом сообщается на сайте британского кабмина.
"Стороны обсудили общность взглядов, разделяемых ими по вопросам обеспечения безопасности", — говорится в сообщении.
Как отмечается, премьеры согласились с тем, что "для "большой семерки" ключевым вопросом станет координация между странами-членами".
Ранее СМИ сообщили, что руководство Великобритания планирует использовать саммит G7 для того, чтобы увеличить антироссийский альянс.
Как отмечалось, в рамках данной стратегии британские дипломаты планируют поднять вопросы кибербезопасности, военную стратегию НАТО и санкции.
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