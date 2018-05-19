Мэй и Трюдо обсудили координацию между странами G7

"Стороны обсудили общность взглядов, разделяемых ими по вопросам обеспечения безопасности", — говорится в сообщении.

Как отмечается, премьеры согласились с тем, что "для "большой семерки" ключевым вопросом станет координация между странами-членами".

Ранее СМИ сообщили, что руководство Великобритания планирует использовать саммит G7 для того, чтобы увеличить антироссийский альянс.