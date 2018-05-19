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Рауль Кастро перенес операцию
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Рауль Кастро перенес операцию по удалению грыжи 

ТАСС 1 час назад
Фото: EPA
Первый секретарь ЦК Коммунистической партии Кубы 86-летний Рауль Кастро перенес операцию по удалению грыжи. Об этом сообщило в пятницу кубинское телевидение. По его информации, Кастро успешно восстанавливается после проведенной недавно плановой хирургической операции.
В репортаже отмечалось, что глава кубинской Компартии следит за ситуацией вокруг разбившегося в пятницу близ Гаваны пассажирского самолета, на борту которого находились более 100 человек. Кастро попросил передать свои соболезнования родным и близким погибших в авиакатастрофе.
В апреле Кастро ушел с должности председателя Госсовета и Совета министров Кубы. На высшем государственном посту его сменил Мигель Диас-Канель. Однако Кастро как минимум до 2021 года останется во главе Компартии Кубы — единственной официальной политической организации в стране.
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