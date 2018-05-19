Украина хочет использовать Крымский мост

Петр Порошенко на мероприятии, посвященном крымско-татарскому народу, заявил, что мост через Керченский пролив Украина намерена использовать для связей с Кубанью, уточнив, что это произойдет после того, как Киев вернет контроль над Крымом

Порошенко выразил уверенность, что "агрессор", под которым в Киеве подразумевают Россию , "понесет ответственность и за незаконное строительство Керченского моста, и за другие преступления".

"Россиянам этот мост пригодится как дорога для отступления", — заявил президент.

"А Украина после восстановления своего суверенитета в Крыму использует его для связей с Кубанью, где, кстати, живет также большое количество украинцев. И с другой Россией — не агрессором", — добавил Порошенко.

Также он в очередной раз обвинил российские власти в "преследовании" крымских татар на полуострове, а выборы президента в Крыму назвал "нелегитимными".

Крым стал частью России после референдума в марте 2014 года. За этот шаг высказались более 96 процентов его жителей. Украина считает полуостров оккупированным. В Кремле неоднократно заявляли, что демократический выбор жителей Крыма не нарушает международное право и Устав ООН

Крымский мост

Мост через Керченский пролив является самым протяженным в России, его длина 19 километров. Автомобильное движение между Крымом и Кубанью запустили на полгода раньше первоначально установленного срока.

Въезд на мост сейчас разрешен легковым машинам и пассажирским автобусам. Движение грузовиков откроется ориентировочно в октябре этого года, поездов — в конце 2019-го.

По мосту, который имеет две полосы в каждом направлении, разрешено ездить со скоростью до 90 километров в час, останавливаться запрещено.

Торжественная церемония открытия состоялась 15 мая. Владимир Путин за рулем КамАЗа преодолел путь по мостовому переходу чуть больше, чем за четверть часа.

Ряд стран Запада осудил открытие Крымского моста.