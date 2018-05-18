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Израиль отверг решение ООН по событиям в Газе
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Израиль отверг решение ООН по расследованию гибели палестинцев в секторе Газа 

RT на русском 1 час назад
Фото: Reuters
В Министерстве иностранных дел Израиля заявили, что страна отвергает решение Совета ООН по правам человека о международном расследовании гибели палестинцев в секторе Газа.
Об этом сообщается на странице ведомства в Twitter.
«Израиль полностью отвергает решение Совета ООН по правам человека, который ещё раз показал себя органом с автоматическим антиизраильским большинством, где преобладают лицемерие и абсурд. Результаты работы следственной комиссии… известны заранее и заложены в тексте самой резолюции», — указывается в сообщении.
В МИД отметили, что страна проведёт проверку силами собственной юридической системы.
«Государство Израиль обладает независимой и профессиональной юридической системой, которая уже приступила к проверке событий в Газе… и отвергает попытку навязать внешний механизм расследования, который имеет ненадлежащую политическую мотивацию», — пишет министерство.
Во внешнеполитическом ведомстве также добавили, что главная цель комиссии заключается не поисках правды о прошедших событиях, а в «демонизации еврейского государства и ограничении его права на самооборону».
Ранее стало известно, что Совет ООН по правам человека решил создать независимую комиссию по расследованию событий в секторе Газа.
14 мая в Иерусалиме прошла церемония открытия нового посольства США в Израиле, из-за чего начались столкновения между палестинцами и израильскими военнослужащими.
В результате беспорядков погибли более 60 палестинцев, среди которых были дети.
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