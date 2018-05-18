Израиль отверг решение ООН по событиям в Газе

Израиль отверг решение ООН по расследованию гибели палестинцев в секторе Газа

В Министерстве иностранных дел Израиля заявили, что страна отвергает решение Совета ООН по правам человека о международном расследовании гибели палестинцев в секторе Газа.

Об этом сообщается на странице ведомства в Twitter.

«Израиль полностью отвергает решение Совета ООН по правам человека, который ещё раз показал себя органом с автоматическим антиизраильским большинством, где преобладают лицемерие и абсурд. Результаты работы следственной комиссии… известны заранее и заложены в тексте самой резолюции», — указывается в сообщении.

МИД отметили, что страна проведёт проверку силами собственной юридической системы.

«Государство Израиль обладает независимой и профессиональной юридической системой, которая уже приступила к проверке событий в Газе… и отвергает попытку навязать внешний механизм расследования, который имеет ненадлежащую политическую мотивацию», — пишет министерство.

Во внешнеполитическом ведомстве также добавили, что главная цель комиссии заключается не поисках правды о прошедших событиях, а в «демонизации еврейского государства и ограничении его права на самооборону».

Ранее стало известно, что Совет ООН по правам человека решил создать независимую комиссию по расследованию событий в секторе Газа.

14 мая в Иерусалиме прошла церемония открытия нового посольства США в Израиле, из-за чего начались столкновения между палестинцами и израильскими военнослужащими.

В результате беспорядков погибли более 60 палестинцев, среди которых были дети.