Хейли раскритиковала решение СПЧ ООН о событиях в Газе

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СК возбудил дело в отношении журналиста из США, призвавшего взорвать Крымский мост

Израиль полностью отверг резолюцию СПЧ ООН по Газе

Эрдоган: Израиль должен ответить перед миром за убийства палестинцев в секторе Газа