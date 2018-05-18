В Армении началась охота на воров в законе

Правоохранительные органы Армении начали проводить профилактические беседы с представителями криминального мира, которых доставляют в полицейские участки в «конвейерном режиме». Об этом со ссылкой на сайт криминальной хроники Shamshyan сообщает « Sputnik Армения».

За последние три дня в участки были доставлены более десятка воров в законе и около 30 криминальных авторитетов. Полицейские попросили их воздерживаться от противоправной деятельности.

Источники Shamshyan указывают, что ключевую роль в проведении мероприятий играет управление полиции Армении по борьбе с организованной преступностью (также известно как 6-ой отдел полиции), задействовано также главное управление уголовного розыска полиции страны.