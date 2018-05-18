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В Армении началась охота на воров в законе
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В Армении началась охота на воров в законе 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: РИА Новости
Правоохранительные органы Армении начали проводить профилактические беседы с представителями криминального мира, которых доставляют в полицейские участки в «конвейерном режиме». Об этом со ссылкой на сайт криминальной хроники Shamshyan сообщает «Sputnik Армения».
За последние три дня в участки были доставлены более десятка воров в законе и около 30 криминальных авторитетов. Полицейские попросили их воздерживаться от противоправной деятельности.
Источники Shamshyan указывают, что ключевую роль в проведении мероприятий играет управление полиции Армении по борьбе с организованной преступностью (также известно как 6-ой отдел полиции), задействовано также главное управление уголовного розыска полиции страны.
17 мая полицейские пригласили на беседу был 43-летнего вора в законе С. А., недавно вернувшегося в Армению с Украины. «Sputnik Армения» отмечает, что информация о нем совпадает с данными о Самвеле Арутюняне (также известен как Манети Тха Само). Арутюнян находился за пределами Армении с 2016 года, предположительно, в Турции и Украине. Возможной причиной его отъезда из страны называли конфликт с прежними властями Армении.
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