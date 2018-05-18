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Пашинян рассчитывает на взаимодействие с США
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Пашинян рассчитывает на взаимодействие с США в осуществлении реформ 

РИА Новости 56 минут назад
Фото: РИА Новости
Премьер-министр Армении Никол Пашинян в ходе встречи в пятницу с послом США в Ереване Ричардом Миллзом выразил надежду на взаимодействие с американской стороной при реализации реформ.
"Правительство Армении придает важность взаимодействию с американской стороной и возможному содействию в предусмотренных реформах, направленных на развитие демократии, борьбе с коррупцией, защите прав человека", — приводит пресс-служба кабмина слова Пашиняна.
Согласно пресс-релизу, Миллз заявил, что США готовы оказать республике содействие в реализации провозглашенных целей развития демократии, защиты прав человека, прозрачности и подотчетности власти, которые улучшат бизнес-среду в Армении и сделают ее более привлекательной для американских инвестиций.
В Армении с 13 апреля проходили акции протеста оппозиции, выступившей против избрания экс-президента и лидера РПА Сержа Саргсяна на пост премьера. Ранее в Армении вступили в силу изменения в конституцию, согласно которым самыми широкими полномочиями будет обладать премьер. На фоне протестов Саргсян 23 апреля, менее чем через неделю после избрания премьером, подал в отставку, а 8 мая парламент избрал на этот пост лидера оппозиции Пашиняна.
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