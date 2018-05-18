Пашинян рассчитывает на взаимодействие с США в осуществлении реформ

"Правительство Армении придает важность взаимодействию с американской стороной и возможному содействию в предусмотренных реформах, направленных на развитие демократии, борьбе с коррупцией, защите прав человека", — приводит пресс-служба кабмина слова Пашиняна.

Согласно пресс-релизу, Миллз заявил, что США готовы оказать республике содействие в реализации провозглашенных целей развития демократии, защиты прав человека, прозрачности и подотчетности власти, которые улучшат бизнес-среду в Армении и сделают ее более привлекательной для американских инвестиций.