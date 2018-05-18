Эрдоган назвал статус Иерусалима «красной чертой» для мусульман

«Иерусалим — это наша «красная черта». Мы не признаем решение США о переносе туда посольства, их политика еще больше провоцирует Израиль», — сказал президент Турции.

По его словам, руководство Соединенных Штатов наказало палестинцев, а нарушающий международное право Израиль оказался награжденным.

Турецкий лидер призвал все государства официально признать столицей Палестины Восточный Иерусалим.

Напомним, Эрдоган заявил, что Израиль является террористическим государством. Также сообщалось, что из-за событий в секторе Газа Турция отозвала своего посла из Израиля.