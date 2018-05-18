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Эрдоган назвал статус Иерусалима «красной чертой»
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Эрдоган назвал статус Иерусалима «красной чертой» для мусульман 

ТК «Звезда» 9 часов назад
Фото: © AFP 2018 / Mahmud Hams
По его словам, руководство Соединенных Штатов наказало палестинцев, а нарушающий международное право Израиль оказался награжденным.
Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что для исламского мира статус Иерусалима является «красной чертой». Об этом сообщает РИА Новости.
«Иерусалим — это наша «красная черта». Мы не признаем решение США о переносе туда посольства, их политика еще больше провоцирует Израиль», — сказал президент Турции.
По его словам, руководство Соединенных Штатов наказало палестинцев, а нарушающий международное право Израиль оказался награжденным.
Турецкий лидер призвал все государства официально признать столицей Палестины Восточный Иерусалим.
Напомним, Эрдоган заявил, что Израиль является террористическим государством. Также сообщалось, что из-за событий в секторе Газа Турция отозвала своего посла из Израиля.
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