Эрдоган назвал статус Иерусалима «красной чертой»

По его словам, руководство Соединенных Штатов наказало палестинцев, а нарушающий международное право Израиль оказался награжденным.
Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что для исламского мира статус Иерусалима является «красной чертой». Об этом сообщает РИА Новости.
«Иерусалим — это наша «красная черта». Мы не признаем решение США о переносе туда посольства, их политика еще больше провоцирует Израиль», — сказал президент Турции.
По его словам, руководство Соединенных Штатов наказало палестинцев, а нарушающий международное право Израиль оказался награжденным.
Турецкий лидер призвал все государства официально признать столицей Палестины Восточный Иерусалим.
Напомним, Эрдоган заявил, что Израиль является террористическим государством. Также сообщалось, что из-за событий в секторе Газа Турция отозвала своего посла из Израиля.